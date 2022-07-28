القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجري الجديد 1444

احتفلت القوات المسلحة، بحلول ذكرى العام الهجري الجديد 1444هــ، في احتفالية نظمتها بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، حيث بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بصوت القارئ الشيخ خالد الجارحي.

وألقى الدكتور طارق عبدالحميد، من علماء وزارة الأوقاف، كلمة أكد خلالها أنّ الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، يأتي إجلالا وتعظيما لمبادئها وأهدافها التي نلتمس منها نبراسا يضيئ لنا الطريق في شتى مناحى الحياة كشعب وجيش يتمسك بقيمه وعقيدته، وأنّ المسلمين انتقلوا بعدها من الضعف إلى القوة لينشروا قيم ومبادئ الإسلام في شتى بقاع العالم.

وألقى اللواء أركان حرب وليد حمودة، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمة أكد خلالها أنّ رجال القوات المسلحة يضربون المثل في الصدق والإخلاص والتفاني، مقتدين بصاحب الهجرة النبوية الشريفة (محمد صلوات الله عليه وسلامه)، فيما يحملونه من مهام ومسؤوليات والنضال من أجل المبادئ السامية والقيم النبيلة التي تحفظ أمن الوطن واستقراره وقدسية وسلامة أراضيه.

وأشار إلى أنّ ذكرى الهجرة النبوية الشريفة تحمل العديد من القيم والمعاني التي نحتاجها اليوم، بالتجرد والانضباط وإعلاء مصلحة الوطن في كل أمور حياتنا.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.