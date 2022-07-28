5 أشياء تجذب المصطافين لمصيف مرسى مطروح.. اعرف التفاصيل «صور»

يتوافد المصطافون على مدينة مرسى مطروح خلال هذه الأيام عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، مما انعكس على الشواطئ التي شهدت ازدحاما شديداً على مدار اليوم، بعد هروب المواطنين من مختلف المدن والمحافظات في الصعيد والقاهرة والدلتا من قسوة حرارة الجو والقدوم للاستمتاع بالأجواء اللطيفة في مصيف مطروح.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح، اليوم الخميس، في تصريح لـ«الوطن» إن نسبة الإشغالات في الفنادق والقرى السياحية ارتفعت بشكل كبير لتسجل أعلى معدلاتها بنسبة 100%، واستعدت المحافظة مبكراً للمصيف برفع حالة الطوارئ في المستشفيات وتوفير جميع السلع الغذائية وكميات من الدقيق والأرز والسكر احتياطيا وزيادة كميات الوقود وزيادة ضخ مياه الشرب ورفع معدلات الطاقة الكهربائية وتشكيل غرفة عمليات بمحافظة مطروح ومجالس المدن الساحلية لمتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات لدى المواطنين.

5 وسائل لجذب المصطافين بمطروح

ويتميز مصيف مطروح بالعديد من وسائل الجذب والتى يفضلها المواطنون للذهاب لمصيف مطروح، منها 5 وسائل يعشقها الزائرون بحسب ما يقول صالح العشيبى، مدير شركة رحلات سياحية بمطروح لـ«الوطن»، موضحا أن من بينها أسعار شقق وفنادق مطروح في متناول الجميع وأرخص من شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي، وفتح معظم شواطئ مطروح بالمجان دون أية رسوم أمام الجميع، والرحلات السياحية المتميزة في مطروح مثل السفاري في الصحراء والاستمتاع بالأجواء البدوية، واليخوت البحرية السياحية التي يجري تنظيم رحلات لها للتعرف على الأماكن السياحية في البحر بأسعار بسيطة.

متابعا: وكذلك الأكلات البدوية من اللحوم الضأن المندي، والفاكهة الأورجانك والبطيخ وعنب براني والتين والتي يقبل المصطافون عليها ويطلبوها بالاسم، والمعاملة الطيبة من أهالي مطروح على البحر والمصايف والرحلات والأسواق، والذين يتمتعون بحسن استقبال الناس ويتعاملون على الفطرة النقية، مما يجذب المصطافين إلي مطروح ويكررون زيارتهم لها حتى أصبحت واحدة من أهم المصايف في مصر، لافتاً إلى أن الإقبال الكبير على مطروح في الصيف حالياً يعكس مدى حبهم وارتباطهم بالمصيف بها.