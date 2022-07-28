للمرة الثالثة.. فتح باب التسجيل للطلاب العائدين من أوكرانيا

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتلبية نداء الطلاب العائدين من أوكرانيا، والراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية باحتواء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، واستيعاب كل الطلاب الراغبين في العودة للدراسة بمصر، بعد اجتياز الاختبارات المقررة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن التنسيق مع التعليم العالي هدفه خلق حلول لمساعدة الراغبين من الطلاب في التحويل لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة.

وأعلنت وزارتا الهجرة والتعليم العالي، فتح الباب أمام تلقي طلبات الطلبة المصريين بالخارج العائدين من أوكرانيا والذين لم يتمكنوا من تقديم أوراقهم لأداء اختبار تحديد المستوى خلال المرتين السابقتين، وذلك بتسجيل البيانات، تمهيدا للإعلان عن موعد أداء اختبارات تحديد المستوى لهذه الفئة، وذلك عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/4DNr7LWzTXAYdT6y6

ومن ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، ضرورة وجود ملفات الطالب كاملة وتحميلها على الرابط لموافاة مجلس الجامعات الخاصة بشهادات ومستندات الطالب، وتؤكد الوزارة أنه حال تقدم الطالب بأي بيانات غير صحيحة يعتبر تقدم الطالب مُلغى نهائياً، مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية، وتضمن الأوراق المطلوبة من الطالب:

• استيفاء البيانات الواردة بالاستمارة المرسلة «اسم الطالب – الكلية – الجامعة – السنة الدراسية المقيد بها الطالب – الرقم القومي – محل إقامة الطالب».

• صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

• صورة بطاقة الرقم القومي.

• شهادة تحركات لصورة الدخول وصورة الخروج لجواز السفر يفيد دخول الطالب إلى دولة أوكرانيا قبل 24\2\2022.

• شهادة تحركات أو صورة الدخول والخروج التي تفيد الإقامة الفعلية للطالب بالدولة الحاصل منها على شهادة الثانوية العامة في حالة الحصول عليها من خارج جمهورية مصر العربية.

• صورة الإقامة الفعلية والقانونية بأوكرانيا.

• إثبات قيد بالجامعة المقيد بها الطالب في أوكرانيا على أن يكون مقيداً بالعام الجامعي الحالي 2021\2022.

• أن تكون الجامعة المقيد بها الطالب بالخارج معادلة للدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية «يُرجع في هذا الشأن للمجلس الأعلى للجامعات».