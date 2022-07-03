للمصريين بالخارج.. تفاصيل مؤتمر اتحاد الكيانات قبل انطلاقه الشهر المقبل

تستعد وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال هذه الفترة، لإطلاق النسخة الثالثة من سلسلة مؤتمرات «اتحاد الكيانات والمصريين بالخارج»، والذي سيتم انعقاده أغسطس المقبل، بحضور عدد كبير من ممثلي الكيانات المصرية والمصريين بالخارج.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز محاور مؤتمر اتحاد الكيانات والمصريين بالخارج، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

أبرز محاور مؤتمر اتحاد الكيانات والمصريين بالخارج

1- ستناقش هذه النسخة من مؤتمر «اتحاد الكيانات»، الدور الثقافي وأهميته للمصريين بالخارج.

2- كما تناقش هذه النسخة من المؤتمر أهمية دعم النابغين.

3- ستشمل هذه النسخة من المؤتمر الترويج لفعاليات ومبادرات وزارة الهجرة، ومنها المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».

4- ستشهد هذه النسخة من مؤتمر «اتحاد الكيانات»، حلقات نقاشية موسعة.

5- ستشهد هذه النسخة من المؤتمر، حضور ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة، للرد على استفسارات للمصريين بالخارج وسبل تنفيذ اقتراحاتهم.

6- تستهدف هذه النسخة من المؤتمر تعظيم التبادل التجاري والسياحي ودعم القوى الناعمة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

خطوات حضور مؤتمر اتحاد الكيانات والمصريين بالخارج

1- يجب على المصريين بالخارج، والكيانات المصرية بالخارج، الراغبين فى حضور هذه النسخة من المؤتمر، القيام بالتسجيل عبر هذا الرابط. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezAAeI-BhG0R5h03QttEvASl4omF2-Af-PzvRTTmtJxfU69Q/viewform

2- حضور النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج» سيكون مقتصرًا على الكيانات التي ستسجل بياناتها خلال فترة فتح باب التسجيل.

3- سيتم إصدار بطاقة هوية تعريفية لكل رئيس كيان واثنين من أعضائه، لحضور النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج».

4- سيتم إعلام الكيانات بموعد تسلم البطاقات لاحقًا عبر البريد الإلكتروني المسجل لدى وزارة الهجرة ولن يُسمح بحضور النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج»، بدون تلك البطاقة.

وجدير بالذكر، أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد دعت في بيان سابق لها، جميع الكيانات والمصريين في الخارج، للمشاركة في النسخة الثالثة من سلسلة مؤتمرات «اتحاد الكيانات والمصريين بالخارج».