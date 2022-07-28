أبرز الكليات المتاحة للتحويل من الأزهر للعام 2022.. الشروط والتفاصيل

يحرص طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم على معرفة الكليات المتاحة للتحويل من الأزهر للعام 2022، وذلك قبل الإعلان رسميًا عن قواعد تنسيق جامعة الأزهر للقبول بالعام الدراسي الجديد.

وقبل ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية، يبحث الكثير من الطلاب عن الكليات المتاحة للتحويل من الأزهر للعام 2022، لا سيما في ظل انخفاض تنسيق الثانوية العامة العام الماضي، ومن المتوقع انخفاض معدلات تنسيق الالتحاق بكليات التابعة لوزارة التعليم العالي هذا العام، وتلك الكليات موجودة في جميع أنحاء الجمهورية وكذلك المعاهد الخاصة التي يمكن التقديم فيها وتسجيلها ضمن الرغبات، قبل بدأ مرحلة التنسيق بجامعة الأزهر.

الكليات المتاحة للتحويل من الأزهر للعام 2022

ويقبل المجلس الأعلى للجامعات، طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بالجامعات المصرية عن طريق التقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.

وتضم قائمة الكليات المتاحة للتحويل من الأزهر للعام 2022، كلية الزراعة الصحراوية والبيئية فرع مرسى مطروح التابع لجامعة الإسكندرية من القسم العلمي فقط لأبناء محافظة مرسى مطروح الحاصلين على الثانوية الأزهرية منها.

ويمكن للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية 2022 الشعبة الأدبية، التحويل إلى كلية الآداب بطور سيناء جامعة السويس لأبناء المدينة.

قواعد التحويل من الأزهر إلى الجامعات العامة

وتنظم وزارة التعليم العالي، قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية من الشعبتين العلمية والأدبية، في عدد من كليات الجامعات العامة وكذلك المعاهد الخاصة التي تخضع لإشراف الوزارة، حيث تقبل المعاهد الحكومية الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية بالقسمين العلمي والأدبي بالمعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي، وذلك بحد أدنى 50% حيث يتم استبعاد درجات المواد الدينية فقط.

وتنص قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على قبول الطلاب بالمعاهد الخاصة بشرط ألا يقل المجموع الاعتباري عن 50%، وأكدت التعليمات قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالمعاهد الخاصة طبقًا للحد الأدنى للثانوية العامة في نفس عام التقدم لمكتب التنسيق.

شروط الالتحاق بالمعاهد الخاصة 2022

وتنص الضوابط على قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالمعاهد الخاصة، طبقًا للحد الأدنى للثانوية العامة في نفس العام، وذلك عبر التقدم لمكتب التنسيق بجامعة القاهرة، وبنسبة 10% من العدد المقرر للمعهد وفقًا لقرار المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة.