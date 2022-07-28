يبحث الكثيرون عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس، خاصة وأنّه يتبقى من الزمن ساعات قليلة على الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 في مؤتمر صحفي، يعقده الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ويكشف خلاله نسب النجاح وأسماء العشرة الأوائل في الشعب العلمية والأدبية والإسلامية.

رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2022

وأعلن الأزهر الشريف إتاحة رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس، عقب اعتماد وكيل الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، نيابة عن الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، ومن المقرر أن يعلن تفاصيل النتيجة خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في الثانية ظهرا.

وبلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، 139 ألف طالب وطالبة في مختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية، منهم 91392 بالقسم الأدبي و46648 في القسم العلمي، حيث يبلغ طلاب الثانوية الأزهرية في شعبة العلوم الإسلامية 143 طالبًا.

وبلغ عدد طلاب معاهد البعوث الإسلامية 539 طالبًا، كانوا قد أدوا امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 في 605 لجنة امتحانية.

بوابة الازهر الالكترونية

ويتيح الأزهر الشريف فور الإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية الأزهرية، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 علمي وأدبي وعلوم إسلامية، من خلال رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2022 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس من هنا.

نتيجة الثانوية الازهرية 2022

وعن طريقة الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، أوضح الأزهر الشريف أنّه يمكن الحصول عليها من خلال رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر الالكترونية برقم الجلوس، حيث يدخل الطالب إلى موقع بوابة الأزهر الشريف، ويضغط على أيقونة قطاع المعاهد الأزهرية، ويظهر أمامه رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس، أو من اللينك المباشر لموقع الأزهر للنتائج بإدخال الرقم القومي ثم رقم الجلوس.