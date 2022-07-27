رابط الاستعلام على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ينتظر طلاب الثانوية الأزهرية إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول خاصة بعد إعلان أسماء الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022، وحدد الأزهر الشريف رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر رابط بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية

ويبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، للتعرف على المجموع من خلال عدة خطوات حددها قطاع المعاهد الأزهرية وتبدأ بالدخول لموقع بوابة الأزهر الشريف، ثم اختيار أيقونة قطاع المعاهد الأزهرية، ستجد رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 اخترها وادخل رقم الجلوس والرقم القومي ستظهر النتيجة أمامك من خلال رابط بوابة الأزهر الشريف لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 .

رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية

ومن المقرر أن يعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022، غداً الخميس في تمام الساعة الثانية ظهراً، ولذلك تزداد عمليات البحث خلال الساعات القادمة عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس وستتاح النتيجة من خلال رابط بوابة الأزهر الشريف خلال ساعات.

الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها عن طريق بوابة الأزهر الرسمية أومن خلال رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 من هنــا

أوائل الثانوية الأزهرية 2022

وكان الإمام الأكبرأحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى اتصالا هاتفيا، لتهنئة أبناءه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022.

اتصال الإمام الأكبر بأوائل الثانوية الأزهرية

وأبدى الإمام الأكبر خلال الاتصال عن إعاجبه وإشادته بتفوق أوائل الثانوية الأزهرية 2022 وأعرب عن تقديره لما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق، وأن يحملوا لواء المنهج الأزهري في المستقبل في شتى المجالات داخل مصر وخارجها، مؤكدًا على ضرورة أن يواصلوا التميز والتفوق والاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا لخدمة دينهم ووطنهم.