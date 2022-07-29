أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 29-7-2022 في الأسواق المصرية

يحرص الكثير من المواطنين على تناول العصائر الطازجة، في فصل الصيف، لمد الجسم بما يحتاجه من سكريات وفيتامينات، ما يجعلهم يحرصون على متابعة أسعار الفاكهة في الأسواق المختلفة، وخصوصا سوق العبور بشكل يومي.

وحرصا من «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه القراء بشكل يومي، توضح من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو من عام 2022، وفق جولة الأسعار في بعض الأسواق الموجودة في منطقة الدقي، وهي كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

- تراوح سعر التين الصحراوي بين 10 و12 جنيهًا.

- كما تراوح سعر البرقوق الهوليو بين 18 و22 جنيهًا.

- وبالنسبة للبرقوق الياباني تراوح سعره بين 10 إلى 17 جنيهًا.

- فيما تراوح سعر البرقوق السكري بين 9 إلى 12 جنيهًا.

- وعن سعر البرقوق الإنجليزي فتراوح بين 6 و9 جنيهات.

- وصل سعر التفاح البلدي بين 4 و11 جنيهًا، و الأمريكي والإيطالي بين 23 و28 جنيهًا.

- العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات، والأحمر بين 5 و8 جنيهات، والأسود بين 10 و12 جنيهًا.

- الكنتالوب من 4 إلى7 جنيهات.

- كيلو الشمام من 3 إلى 4 جنيهات.

- المانجو العويس بين 15 و20 جنيهًا.

- مانجو الزبدية من 12 إلى 15 جنيهًا.

- مانجو البلدي من 8 إلى 12 جنيهًا.

- المانجو الفص من 30 إلى 40 جنيهًا.

- مانجو من نوع صديقة من 16 إلى 18 جنيهًا.

- مانجو السكري من 14 إلى 20 جنيهًا.

- مانجو من نوع السنارة من 12 إلى 16 جنيهًا.

- البطيخ من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

- وصل سعر المانجو من 20 إلى 35 جنيهًت حسب النوع.

- التفاح الأحمر نحو 30 جنيهًا.

- التفاح البلدي بين 12 و15 جنيهًا.

- البطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.

- الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو.

- التفاح المستورد الأخضر نحو 60 جنيهًا.

- جوز الهند ترواح سعره بين 22 و26 جنيهًا.

- حبة الأناناس تصل إلى نحو 50 جنيهًا.

- كيلو الموز المستورد نحو 35 جنيهًا.

- كيلو العنب الأسود نحو 20 جنيهًا.