أسعار الفاكهة اليوم الخميس 28-7-2022 في الأسواق المصرية

ما زالت أسعار الفاكهة بالأسواق المحلية المصرية، تشهد استقرارًا واضحًا على غرار استقرار أسعار الخضروات، وذلك لنجاح زراعة الشتلة الصيفية من كافة المزروعات المختلفة للموسم الصيفي.

وفي إطار اهتمام «الوطن» بكل ما يهم المواطنين، تستعرض خلال السطور التالية، أسعار الفاكهة اليوم الخميس 28-7-2022 في سوق الجملة بمدينة العبور والأسواق المحلية اليوم:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

- وصل سعر التفاح البلدي بين 4 و11 جنيهًا، و الأمريكي والإيطالي بين 23 و28 جنيهًا.

- العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات، والأحمر بين 5 و8 جنيهات، والأسود بين 10 و12 جنيهًا.

- الكنتالوب من 4 إلى7 جنيهات.

- كيلو الشمام من 3 إلى 4 جنيهات.

- المانجو العويس بين 15 و20 جنيهًا.

- مانجو الزبدية من 12 إلى 15 جنيهًا.

- مانجو البلدي من 8 إلى 12 جنيهًا.

- المانجو الفص من 30 إلى 40 جنيهًا.

- مانجو من نوع صديقة من 16 إلى 18 جنيهًا.

- مانجو السكري من 14 إلى 20 جنيهًا.

- مانجو من نوع السنارة من 12 إلى 16 جنيهًا.

- البطيخ من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد.

- التين الصحراوي بين 10 و12 جنيهًا.

- البرقوق الهوليو بين 18 و22 جنيهًا.

- البرقوق الياباني من 10 إلى 17 جنيهًا.

- البرقوق السكري من 9 إلى 12 جنيهًا.

- البرقوق الإنجليزي بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

- الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو.

- التفاح المستورد الأخضر نحو 60 جنيهًا.

- جوز الهند ترواح سعره بين 22 و26 جنيهًا.

- حبة الأناناس تصل إلى نحو 50 جنيهًا.

- كيلو الموز المستورد نحو 35 جنيهًا.

- كيلو العنب الأسود نحو 20 جنيهًا.

- وصل سعر المانجو من 20 إلى 35 جنيهًت حسب النوع.

- التفاح الأحمر نحو 30 جنيهًا.

- التفاح البلدي بين 12 و15 جنيهًا.

- البطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.