أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أنه من الآن أصبح من المتاح الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022 بالاسم ورقم الجلوس من موقع الأزهر، بعد اعتماده نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 رسميا، اليوم، في مؤتمر صحفي له في قبل قليل، وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.

واتباعا للتحول الرقمي أصبح من المتاح الآن.. نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022 بالاسم ورقم الجلوس من موقع الأزهر، وفقا لما أعلنه الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022

وينتظر 139 ألف طالب وطالبة في مختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية، الآن.. نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022 بالاسم ورقم الجلوس من موقع الأزهر بالضغط هنا .

طلاب الثانوية الأزهرية 2022 علمي وأدبي

وبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 91392 و46648 في القسم العلمي، حيث يبلغ طلاب الثانوية الأزهرية في شعبة العلوم الإسلامية 143 طالبًا، كما وصل عدد طلاب معاهد البعوث الإسلامية 539 طالبًا، كانوا قد انتهوا من امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 في 605 لجان امتحانية.

موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

وعن إمكانية الحصول الآن على نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022 بالاسم ورقم الجلوس من موقع الأزهر، يجب اتباع مجموعة من الخطوات التالية تبدأ باختيار أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس، واختيار نتائج الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، وإدخال الرقم القومي للطالب، ثم إدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، واختيار الشعبة «علمية أو أدبية» في الصف الثالث الثانوية الأزهري.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

ومن الآن.. يمكن التعرف على نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022 بالاسم ورقم الجلوس من موقع الأزهر، بالضغط على استعلام للحصول على تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر، إذ تظهر أمامك بعد أن تم اعتمادها رسميا، وتبدأ الخطوات بإدخال الرقم القومي أو رقم جواز السفر لغير المصريين، ثم إدخال رقم الجلوس أو اسم الطالب للحصول على النتيجة.

شيخ الأزهر يتصل بأوائل الثانوية الأزهرية

وتواصل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مع أوائل الثانوية الأزهرية 2022 أمس، بنين وبنات، مشيدًا بتميزهم وتفوقهم، وأعرب الطلبة الأوائل عن سعادتهم البالغة باتصال شيخ الأزهر.