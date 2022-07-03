ظهرت الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وذلك عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أكدت الوزارة أنها أنهت جميع أعمال تصحيح الامتحانات التي عقدت ورقياً في المدارس بلجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 متاحة عبر موقع الوزارة

وأضافت الوزارة، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس متاحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، موضحة أنه تم مراجعة جميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب في مختلف التخصصات كالتعليم الفني الصناعي والزراعي والفندقي والتجاري بدقة.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- الدخول على بوابة التعليم الفني.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على زر «تسجيل دخول».

- تظهر نتيجة الطالب شاملة جميع الدرجات التي حصل عليها في الامتحانات.

- النتيجة تشمل أيضاً اسم الطالب والمدرسة.

تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2022

وبالتزامن مع ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، طالبت الوزارة جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة إرسال مندوب إلى لجان النظام والمراقبة صباح غد الإثنين 4 يوليو، لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول بنظاميه 3 و5 سنوات، صباح يوم الإثنين الموافق 2022،/7/4.

يذكر أن طلاب الدبلومات الفنية، أدوا امتحانات العام الدراسي 2021-2022، ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة وعلى مستوى الجمهورية، وشكلت الوزارة غرفة علميات مركزية لمتابعة سير الامتحانات بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، موضحة أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة ولم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب أثناء فترة الامتحانات.