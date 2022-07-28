مصرع شاب طعنا بسكين في مشاجرة بضواحي بورسعيد

لقي شاب مصرعه طعنا، إثر اعتداء عليه من آخرين بسلاح أبيض، في منطقة السيد متولي بحي الضواحي ببورسعيد، وذلك في ظروف غامضة.

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وصول تامر أشرف أحمد، 35 سنة، إلى مستشفي السلام بورسعيد التابعة للتأمين الصحي الشامل، مصابا بجرح طعني بمنطقة الصدر وتوقف فى عضلة القلب، بادعاء إعتداء من آخرين، وتوفى داخل المستشفي وجاري نقله الى مشرحة مستشفي المبرة.

طعنة في مشاجرة

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، بالتنسيق مع قسم شرطة الضواحي، أن المتوفى تلقى طعنة نافذة بسلاح أبيض من آخرين في شارع السيد متولي بنطاق حي الضواحي، بسبب خلفية مشاجرات سابقة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط المعتدين والسلاح المستخدم في الحادث، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

العثور على جثة مسن بمنزله

في سياق آخر، عثر سكان إحدى العمارات بتعاونيات حي الزهور، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على جثة مسن متعفنة داخل شقته، وانبعثت منها روائح غير مقبولة.

وتلقي مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة، يفيد العثور على جثة محمد ريان، 61 سنة، متعفنة داخل شقته بتعاونيات الزهور بعمارة سعد زغلول.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن الجثة متوفية منذ 5 أيام، وجارى نقلها لمشرحة الزهور وتستكمل النيابة العامة التحقيقات,