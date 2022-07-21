عاجل.. العثور على جثة متحللة داخل برميل مغلق في نهر النيل بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية والأهالي، مساء اليوم الخميس، على جثة شاب مجهول الهوية متحللة، داخل برميل محكم الغلق بحديد، في نهر النيل أمام قرية «الحمر والجعافرة» التابعة لمركز قوص، في محافظة قنا.

تلقى مرفق إسعاف قنا بلاغاً من الأجهزة الأمنية والأهالي يفيد العثور علي جثة شاب مجهول الهوية متحللة داخل برميل، في نهر النيل بقرية الخمر والجعافرة بقوص.

تم انتقال الأجهزة الأمنية الى موقع الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .