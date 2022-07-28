«التعليم العالي» تعلن فتح باب التقدم لبرامج التعاون العلمي مع اليابان

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مُقدمًا من الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بشأن إعلان الهيئة STDF بالتعاون مع الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم JSPS، فتح باب التقدم لبرامج التعاون العلمي بين مصر واليابان، والتي تنقسم إلى «مشروعات التعاون العلمي المُشترك، ورش العمل والندوات العلمية».

دعم الشراكات والتعاون البحثي

وأشار التقرير إلى أنّ الهدف الرئيسي من مشروعات التعاون العلمي المُشترك، يتمثل في دعم الشراكات بين الجانبين، وتعزيز التعاون بين فرق البحث المصرية واليابانية في المشروعات البحثية ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين الجانبين، في مجالات (الماء - الطاقة - الغذاء / الزراعة - الصحة - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، وتصل مدة المشروع إلى عامين بحد أقصى.

ورش عمل

وأضاف التقرير، أنّ ورش العمل والندوات العلمية تتناول المجالات العلمية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، موضحا أنّ آخر موعد لتلقي طلبات التقديم 6 ديسمبر 2022 في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وللاطلاع على الشروط وللتسجيل، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://stdf.eg/web/grants/open.