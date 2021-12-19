«الإسكندرية» تعرض أنشطة هيئة تمويل العلوم والابتكار الثلاثاء المقبل

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة، عن تنظيم ندوة تعريفية صباح الثلاثاء المقبل، 21 ديسمبر 2021، بحضور الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لعرض أنشطة الهيئة المختلفة، وآليات مبادرتها مع بنك المعرفة المصري لدعم النشر العلمي الحر للعلماء المصريين، وذلك إيماناً من جامعة الإسكندرية بأهمية البحث العلمي وتطبيقاته في تنمية المجتمع.

المشاركون بالندوة

وتعقد الندوة في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمركز المؤتمرات بالقاعة الكبرى بكلية الطب، ويشارك فيها الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء، ووكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والباحثين بجميع كليات الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الجامعة لدعم الباحثين والناشرين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومناقشة سبل ربط المخرجات البحثية مع التطبيق العملي، وأسلوب تطوير البحث العلمي، والتحديات التي تواجه الباحثين والناشرين، وسبل حلها.