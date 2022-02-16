هيئة تمويل العلوم تعقد ندوة عن «اتفاقية النشر الحر» للباحثين والعلماء

عقدت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمدينة الأبحاث العلمية ندوة تعريفية حول «اتفاقية النشر الحر» لدعم الباحثين والعلماء المصريين في مدينة الأبحاث العلمية والجامعة المصرية اليابانية، وذلك بمقر المدينة ببرج العرب.

جاء ذلك وفق تقرير تلقاه خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بشأن زيارة ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار لمدينة الأبحاث العلمية.

وتهدف فعاليات الندوة إلى التعريف باتفاقية النشر الحر، والتي تم توقيعها بالتعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والناشر Springer Nature وبنك المعرفة المصري؛ بهدف دعم منظومة البحث العلمي في مصر، وكذلك تشجيع الباحثين المصريين والمُنتسبين للمؤسسات المُشاركة في الاتفاقية، من تمويل نشر أبحاثهم للوصول الحر من قبل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وعرض ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار أهم الأنشطة بالهيئة إلى جانب التعريف باتفاقية النشر العلمي، فضلًا عن النداءات التي أطلقتها هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كأحد روافد التمويل الفعال للبحث العلمي في مصر، لافتًا إلى المردود الإيجابي لتطور أداء الهيئة، وزيادة عدد المُستفيدين من المنح والنداءات البحثية، ومراكز التميز في شتى المجالات التي تخدم أهداف ومحاور رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030.

تضاعف تمويل الهيئة للمشروعات البحثي خلال 2021

وأوضح أنَّ تمويل الهيئة للمشروعات البحثية قد تضاعف خلال عام 2021، وحصل عدد كبير من الباحثين الشباب على تمويل مشروعاتهم، مشيرًا إلى أنَّ مبادرة دعم «النشر العلمي الحر» تشمل كل الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية والمدن العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات الأخرى.

وأكّد أنَّ الهيئة تدعم النشر العلمي الحُر، بما يُسهم في رفع العبء عن الباحثين المصريين، من خلال تمويل مصاريف النشر الدولي بالمجلات المتميزة، ويُساهم ذلك في وضع المؤسسات العلمية المصرية في المكانة التي تستحقها، بالإضافة إلى تشجيع التوسع في الاستشهاد بالأبحاث المصرية وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي.

وتفقد الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا، القاعات والمعامل التي يُقام بها المدارس المختلفة لطلاب الجامعات، والاستماع للطلاب لمعرفة مدى الاستفادة العائدة عليهم من التدريب بالمدينة، إذ أشاد الطلاب بالخدمات العلمية والخبرات التي قدمتها المدينة لهم.

تكريم الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

فيما كرمت منى محمود عبداللطيف مدير المدينة، ولاء شتا وأهدته درع المدينة وشهادة تقدير، تعبيرًا عن شكر مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية للدور الرائد الذي يُقدمه، بهدف رفعة شأن منظومة البحث العلمي في مصر، مؤكّدة أنَّه أحد أبناء المدينة المُخلصين الذي نفتخر بعطائهم وريادتهم.

شارك في الندوة، منى جمال الدين نائبًا عن رئيس الجامعة المصرية اليابانية، وعُمداء المعاهد البحثية، ورؤساء المراكز التكنولوجية، وأعضاء هيئة البحوث بالمدينة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية اليابانية، والطلاب المُتفوقين من طلاب السنوات النهائية بالكليات العملية بالجامعات المصرية الذين يتلقون تدريبهم العملي بالمدارس الشتوية التي تُنظمها مدينة الأبحاث العلمية؛ لدعمهم ودمجهم في منظومة البحث العلمي في مرحلة ما قبل التخرج.