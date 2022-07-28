سر غياب زوجة يوسف «أشيك بائع الفريسكا» عن جنازته في الإسكندرية

غابت زوجة وبنات يوسف آدم الشهير بـ أشيك بائع فريسكا، عن صلاة الجنازة ومراسم الدفن التي أقيمت بمسجد النهضة بمنطقة أبو قير في محافظة الإسكندرية، بعد أن لقى مصرعه إثر فقدانه السيطرة على سيارته.

تفاصيل غياب زوجة يوسف بائع الفريسكا عن جنازته

ورصدت «الوطن» وجود سيدة تحمل طفلة صغير واقفة بجوار موقع الدفن، منهمرة في البكاء، وبسؤال أحد الأقارب إن كانت تلك السيدة زوجته وتلك الطفلة ابنته، أكد أن زوجته لم تحضر الجنازة كونها «تعبانة نفسيًا» من أثر الموت المفاجئ لزوجها يوسف الشهير بـ أشيك بائع فريسكا، الذي لقى مصرعه خلال عودته إثر حادث سير حيث اصطدمت سيارة بسيارته التي كان يتواجد فيها رفقة صديقه.

وشهدت الجنازة، انهيار «محمد» ابن عم الراحل، خلال تشييع جثمان يوسف آدم لمثواه الأخير حيث سقط مغشيًا عليه من كثرة الصراخ، بينما حمله أصدقاؤه على أكتافهم وابعدوه عن مكان الدفن، إلا أنه عاود الذهاب إلى مدفن بائع الفريسكا وسقط باكيًا عليهـ قبل أن يحمله الأصدقاء مجددًا للخارج.

حزن أهالي الإسكندرية على الشاب الراحل

وشهدت جنازة الشاب الراحل حزنًا من الجميع، ممن تعاملوا معه أو سمعوا قصته التي كانت ملهمة للكثير من الشباب، كونه شابًا ترك الوظيفة الثابتة واتجه إلى العمل كبائع فريسكا متجول، اشتهر بزيه المميز المتمثل في الملابس الكلاسيكية وربطة العنق خلال السنوات الماضية، قبل أن يبدأ مشروعه منذ وقت قصير في الساحل الشمالي، ويلقى مصرعه خلال عودته منه.

وترك «يوسف» المعروف باسم أشيك بائع فريسكا، خلفه زوجته وابنتيه، الأمر الذي خلق تعاطفًا أكبر مع أسرته، ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي للشاب الراحل بالرحمة ولأسرته بالصبر، فيما أكد محمد آدم، شقيق يوسف، لـ«الوطن»، أنهم لا يحتاجون أي مساعدات من أحد، فقط الدعاء لهم بالصبر.