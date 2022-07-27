أهالي الإسكندرية ينعون «جو» بائع الفريسكا بكلمات مؤثرة

تعاطف العديد من أهالي الإسكندرية مع خبر وفاة الشاب «يوسف السيد راضي»، أشهر بائع فريسكا في الإسكندرية، حيث توفى الشاب المعروف باسم «جو»، عن عمر 32 سنة، في حادث سيارة على طريق الساحل الشمالي، حيث أثار خبر وفاته حالة من الحزن والتعاطف من قبل أهالي الإسكندرية، حزناً على رحيل بائع الفريسكا المكافح والساعي لرزقه، رغم حصوله على شهاده عليا، إلا أنه كان يكافح ويجتهد لتحقيق حلمه، الذي لم يمهله القدر ليرى النور.

شعب الإسكندرية ينعي بائع الفريسكا بكل حزن

ونعى الأهالي «أشيك بائع فريسكا» في الإسكندرية، كما يُطلق عليه، على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم الشديد لخبر وفاته، داعين الله أن يرحمه، في موقف يتخلله كل مشاعر الإنسانية والأخلاق.

وقال «رزق بغدادي»، على صفحته: «توفى الشاب يوسف السيد راضي، الشهير بأشيك بائع فريسكا، في حادث سيارة، ربنا يغفرله ويسكنه فسيح جناته»، وأضاف عن قصة حياة بائع الفريسكا أن «يوسف كان يعمل في مجال بيع الفريسكا منذ 18 عاماً، بعد وفاه والده في منطقة أبو تلات، وحصل على منحة من الجامعة البريطانية عام 2016 في إدارة الأعمال، وعمل في خدمة العملاء لفترة، حتى قرر أن يكون صاحب فكرة مختلفة لبيع الفريسكا، لقب بأشيك بائع فريسكا لارتدائه الملابس المهندمه أثناء عمله».

ونعته إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلةً: « فاكرين الشاب بتاع الفريسكا أشيك بائع فريسكا في الإسكندرية، الشاب اللي فضل يكافح عشان يوصل لحلمه، تحدى الصعوبات ونزل اشتغل ومقلش أنا معايا شهادة عليا، واشتغل واجتهد، إلى أن توفاه الله، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته».