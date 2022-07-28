زيادة التموين الجديدة من 100 إلى 300 جنيه لأصحاب البطاقات.. اعرف الشروط

زيادة التموين الجديدة من أكثر الكلمات البحثية التي يشهدها محرك البحث العالمي جوجل، بعد إعلان وزير التموين الدكتور علي المصيلحي عن اتجاه الحكومة لإقرار زيادة على الدعم المخصص للأسر الحاملة لبطاقة التموين وبالأخص الأسر التي ينخفض دخلها الشهري عن الحد الأدنى للأجور المحدد بـ2700 جنيه، أو عن الحد الأدنى للمعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات والمحدد بـ2500 جنيه.

زيادة التموين الجديدة من 100 إلى 300 جنيه بشروط

وتشمل زيادة التموين الجديدة المزمع إقرارها قريبا من قبل الحكومة لبدء صرفها للأسر أصحاب البطاقات التموينية من 100 جنيه إلى 300 جنيه شهريا ولمدة 6 أشهر، كمساعدات استثنائية من الحكومة للمواطنين، بناء على عدد الأسر المدرجين على كل بطاقة، كالتالي وفقا للمعلن من قبل وزير التموين:

1 - بطاقة التموين المدرج عليها أسرة واحدة تحصل على 100 جنيه زيادة لشراء سلع إضافية على التموين الشهري لها.

2 - بطاقة التموين المدرج عليها أسرتان أو ثلاث تحصل على 200 جنيه زيادة لشراء سلع إضافية على التموين الشهري لها.

3 - بطاقة التموين المدرج عليها أكثر من 3 أسر تحصل على 300 جنيه زيادة لشراء سلع إضافية على التموين الشهري لها.

مدة إقرار زيادة دعم بطاقة التموين

وأوضح وزير التموين أن الزيادة المنتظر إقرارها من قبل مجلس الوزراء ستكون لمدة 6 أشهر فقط، وأنها ستصرف في صورة سلع تموينية وليس في صورة دعم نقدي لأصحاب البطاقات، بشرط أن تكون الأسرة المستحقة للزيادة يقل دخلها عن الحد الأدنى للأجور، وتتمثل الفئات المستحقة كالتالي:

1- أي أسرة لديها بطاقة تموين من أصحاب المعاشات ويقل معاشها عن 2500 جنيه.

2- أي أسرة لديها بطاقة تموين من العاملين بالدولة أو القطاع الخاص ويقل الدخل الشهري لها عن 2700 جنيه.