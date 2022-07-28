زيادة الدعم على بطاقات التموين.. 100 جنيه للأسر الأكثر استحقاقا لمدة 6 أشهر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الحكومة تبحث حاليا زيادة الدعم على بطاقات التموين لمدة 6 أشهر للأسر الأكثر استحقاقا للدعم، ممن يقل الدخل الشهري لهم عن الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه، والمعاش الشهري عن 2500 جنيه.

تفاصيل زيادة الدعم على بطاقات التموين

ووفقا لتصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، فإنّ مجلس الوزراء سيعلن تفاصيل زيادة الدعم على بطاقات التموين لإقرارها رسميا وفقا للموارد المتاحة، مشيرا إلى أنّ الزيادة ستصرف في صورة سلع تموينية وليس دعما نقديا، كما أنّ الزيادة ستتم من خلال تقسيم الفئات على بطاقات التموين إلى 3 أسر لتحديد قيمة صرف المساعدات الاستثنائية للبطاقة بناء على عدد الأسر التي تضمها البطاقة الواحدة، وفقا للآتي:

- سلع إضافية بقيمة 100 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة لمدة 6 أشهر.

- سلع إضافة بقيمة 200 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين لمدة 6 أشهر.

- سلع إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم 3 أسر فأكثر لمدة 6 أشهر.

5.5 مليار جنيه تكلفة زيادة الدعم لأصحاب البطاقات التموينية

وأضاف المصيلحي، أنّ إجمالي ما سيتم إضافته على بطاقات التموين سيكلف الحكومة 5.5 مليار جنيه لمدة 6 أشهر فقط، وهي الفترة المحددة للمساعدات الاستثنائية لأصحاب بطاقات التموين ممن يقل المعاش الشهري لهم عن 2500 جنيه، أو يقل الأجر الشهر لهم عن 2700 جنيه.

الأسر الأكثر استحقاقا لزيادة الدعم

بناء على تصريحات وزير التموين المصيلحي، فإنّ هناك 36 مليون مستفيد يمثلون نحو 7.8 مليون أسرة، يقل الراتب الشهري لهم عن 2700 جنيه ويقل معاشهم الشهري عن 2500 جنيه.