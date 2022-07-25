آخر موعد لتحديث بطاقة التموين بعد قرار مد مهلة تسجيل رقم الموبايل

آخر موعد لتحديث بطاقة التموين، أكثر ما يبحث عنه أصحاب البطاقات التموينية عبر محرك البحث العالمي جوجل، من أجل الاستفادة بالمهلة التي أقرها الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية لتسجيل رقم الموبايل باسم رب الأسرة.

آخر موعد لتحديث بطاقة التموين

وبناء على القرار الوزاري الصادر من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، فإن آخر موعد لتحديث بطاقة التموين وفقا لما أكدته مصادر خاصة لـ«الوطن»، هو 31 أغسطس الجاري، وذلك بدلًا من انتهاء المهلة التي كانت مقررًا لها 31 يوليو الجاري.

وقال المصدر، إن الوزراة تجري حاليا تحديثا لقاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني والتي تضم 23 مليون بطاقة تموين سجل منهم حوالي 20 مليون بطاقة رقم هاتف محمول باسم رب الأسرة ومتبقي حتى الآن 3 مليون بطاقة فقط.

خطوات إضافة الهاتف لبطاقة التموين على موقع دعم مصر

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة إضافة الهاتف لبطاقة التموين على موقع دعم مصر، من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على رابط موقع دعم مصر الرسمي من هنـــا.

- كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما والموجود أسفل كارت بطاقة التموين.

- ثم يظهر بعد ذلك إلكترونيًا اسم رب الأسرة أو صاحب بطاقة التموين.

- يطلب موقع دعم مصر كتابة رقم الموبايل المسجل في إحدى شركات المحمول باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية.

- تظهر بعد ذلك رسالة تفيد بأنَّه تمّ قبول الرقم المحمول إذا كان صحيحًا، أو أن الرقم تحت المراجعة، للتأكّد من أنَّه مسجل باسم صاحب البطاقة أو رفض الرقم المحمول إذا كان غير مسجل باسم رب الأسرة.