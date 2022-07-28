من هي الفئات المقرر لها زيادة بطاقة التموين؟.. 100 جنيه لكل أسرة

يشهد محرك البحث العالمي «جوجل» زيادة الحركة البحثية حول زيادة بطاقة التموين المقرر إقرارها للأسر أصحاب البطاقات التموينية الأكثر استحقاقا للدعم التمويني المنخفضة معاشاتهم الشهرية أو رواتبهم الحكومية، وذلك وفقا لما صرح به الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن قرب إقرار زيادات التموين للأسر الأولى بالرعاية.

زيادة بطاقة التموين لهذه الفئات

ومن المقرر بدء صرف زيادة بطاقة التموين لبعض أصحاب البطاقات التموينية وليس لكل الأسر التي تمتلك بطاقات تموين، إذ تشمل الفئات المنتظر بدء صرف لها زيادات التموين على التالي:

** كل أسرة لديها بطاقة تموين من أصحاب المعاشات ويقل معاشها عن 2500 جنيه.

** كل أسرة لديها بطاقة تموين من العاملين بالدولة أو القطاع الخاص ويقل الدخل الشهري لها عن 2700 جنيه.

تفاصيل زيادات التموين لأصحاب البطاقات

وتشمل الزيادة المقرر تطبيقها من قبل مجلس الوزراء لأصحاب بطاقات التموين، وفقا للمعلن من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين على التالي:

- سلع إضافية بقيمة 100 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة لمدة 6 أشهر.

- سلع إضافة بقيمة 200 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين لمدة 6 أشهر.

- سلع إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم 3 أسر فأكثر لمدة 6 أشهر.

منظومة التموين

ويندرج تحت مظلة الدعم التمويني 72 مليون مواطن مدرجين على 23 مليون أسرة يصرفون جميعهم الخبز المدعم يوميا، فيما يصرف 64 مليون مواطن منهم فقط السلع التموينية الشهرية، وتتلخص بيانات الدعم كالتالي:

** عدد بطاقات التموين 23 مليون بطاقة.

** 72 مليون مواطن مستفيدون من الخبز.

** 64 مليون مواطن يستفيدون من السلع التموينية.

** دعم الدولة للخبز شهريا 5.5 مليار جنيه.

** ‏دعم الدولة للسلع التموينية شهريا 3 مليارات جنيه.

** المخابز البلدية تنتج يوميا 270 مليون رغيف لصرف حصة المواطنين.

** 5 أرغفة يوميا حصة كل مواطن بالبطاقة.

** 50 جنيه شهريا حصة كل مواطن السلع.

** 40 ألف منفذ بقال و6700 منفذ مشروع جمعيتي يصرفون التموين شهريا للمواطنين مع 1300 مجمع استهلاكي.