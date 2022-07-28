نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. احصل عليها عبر «الوطن»

كلما اقترب موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، تزداد دقات قلوب الطلاب خوفًا من عدم حصولهم على الدرجة التي يرغبون بها للالتحاق بكليات أحلامهم، ما يجعلهم يبحثون عن موعد ظهورها، وخطوات الحصول عليها فور ظهورها.

وتستعرض بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، وخطوات الحصول عليها، التي جاءت كالتالي:

موعد الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

وحرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فور الانتهاء من الامتحانات على الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، حتى يستعد الطلاب لها، إذ إنه من المقرر أن تظهر في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

تحرص بوابة «الوطن» على توفير نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس للطلاب كل عام عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها فور ظهورها، وعلى الطلاب الراغبين في الحصول على النتيجة، اتباع الخطوات التالية:

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

- الدخول على الرابط الذي تخصصه بوابة «الوطن»، للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 من هنـــــــــــــــا.

- تظهر أمام الطالب الصفحة الخاصة بالبيانات التي يجب عليه أن يدخلها، وتتمثل تلك البيانات الخاصة بالطالب في الآتي:

1- اسم الطالب الرباعي.

2- الشعبة الخاصة بالطالب سواء كانت علمية بقسميها أو أدبية.

3- البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

4- رقم جلوس الطالب.

5- المحافظة التابع لها الطالب.

وبعد الانتهاء من إدخال البيانات الخاصة بالطالب، يضغط على الأيقونة الخاصة بـ«التسجيل» حتى تظهر أمامه النتيجة، ويتيح الموقع الإلكتروني لبوابة الوطن، فرصة الحصول على النتيجة على مدار الفترة التي يتم توفيرها عبر البوابة.