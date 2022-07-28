كيفية عمل المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2022 أدبي، باتت ضمن أبرز اهتمامات الطلبة وأولياء أمورهم، خاصة أن إجراءات التنسيق ستبدأ بعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية بالتعليم الأزهري، بالتالي يحتاج الراغبين في الالتحاق بالكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية والخاصة، إلى عمل ما يسمى المعادلة أو المجموع الاعتباري، وهي طريقة حساب مجموع الطالب الأزهري، لكي يعادل مجموع طالب الثانوية العامة، بهدف توحيد معايير الالتحاق بالجامعات التي تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي.

كيفية عمل المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة

لمعرفة كيفية عمل المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2022 أدبي، فإن هناك 7 خطوات يجب اتباعها، علما بأن إجمالي مجموع مواد القسم الأدبي في الأزهر، يبلغ 630 درجة، وفيما يلي خطوات حساب المجموع الاعتباري:

1- الخطوة الأولى: حساب درجات مواد الشرعي من المجموع، وهي 210 درجات، تشمل هذه المواد: الفقه = 40 درجة، قرآن = 40 درجة، حديث = 50 درجة، تفسير= 40 درجة، وتوحيد = 40 درجة.

2- الخطوة الثانية: يحذف الطالب الأزهري درجات مجموع مواد الشرعي «المواد الدينية»، التي حصل عليها، على سبيل المثال: لو حصل الطالب على 500 درجة، منها 150 درجة في المواد الشرعية، يتم حذفها، ليصبح المجموع 350 درجة فقط.

3- الخطوة الثالثة: إضافة درجات المستوى الرفيع، بحيث يتم احتساب أعلى من 7.5 درجة فقط.

4- الخطوة الرابعة: قسمة حاصل المجموع بعد اتباع الخطوات السابقة، على 440 درجة.

حساب المجموع الاعتباري لطلاب الثانوية الأزهرية

5- الخطوة الخامسة لحساب كيفية عمل المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2022 أدبي: ضرب حاصل العمليات السابقة في 100، لنحصل على النسبة المئوية.

6- الخطوة السادسة: ضرب حاصل العمليات السابقة في 410 «مجموع درجات الثانوية العامة».

7- الخطوة السابعة والأخيرة: قسمة ناتج جميع العمليات السابقة على 100 لنحصل على المجموع النهائي بعد المعادلة.