بدأ العدد التنازلي، لإعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢، وسط حالة من الترقب والقلق بين أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي، حول مؤشرات النتيجة هذا العام، وآخر تطورات تصحيح امتحانات الثانوية العامة، ونسب النجاح، وموعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢.. اليوم الانتهاء من تصحيح الامتحانات

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، من تصحيح امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢ اليوم الخميس، لتبدأ عملية رصد وتجميع درجات الطلاب ومراجعتها، ثم تحديد الأوائل في الشعبتين العلمية والإدبية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه بعد الانتهاء من التصحيح الإلكتروني لجميع المواد، تبدأ أولى مراحل الاستعدادات لإعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ وهي مرحلة رصد وتجميع الدرجات، مؤكدا أن هناك تعليمات بالدقة في أعمال تجميع الدرجات حتى يحصل كل طالب على حقه.

نتيجه الثانوية العامة ٢٠٢٢.. تحديد الأوائل خلال أيام

وأشار المصدر، إلى أن التصحيح وأعمال الرصد والتجميع تتم إلكترونيا ولا مجال لحدوث أي خطأ في نتائج الطلاب، مؤكداً أن جميع أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بشكل كامل.

ولفت المصدر، أنه سيتم تحديد أوائل الثانوية العامة للشعبتين خلال أيام، استعداداً لاعتماد النتيجة من وزير التعليم وإعلانها رسمياً، في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ونوه المصدر، أنه بعد اعتماد النتيجة من الوزير، سيتم تسليم مندوبي المديريات التعليمية، نسخة من النتيجة لكل مديرية لإعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ بالاسم ورقم الجلوس في المدارس في اليوم التالي من إعلانها على موقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن ما يتم تداوله عن اعتماد وإعلان النتيجة اليوم الخميس، غير صحيح ولا أساس له من الصحة.