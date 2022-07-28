نتيجة الثانوية العامة 2022.. موقف الطلاب المتأخرين عن دفع المصروفات

استفسارات كثيرة يطرحها العديد من أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي، حول موقف الطلاب الذين تأخروا عن دفع باقي مستحقات المدارس الخاصة والتجريبية لغات من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، والمقرر إعلانها في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، وفقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. لا حجب لنتيجة أي طالب بسبب المصروفات

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه لا توجد أي نية لدى الوزارة لحجب نتيجة الثانوية العامة 2022، عن الطلاب الذين تأخروا في دفع باقي مستحقات المدارس الخاصة والتجريبية لغات، لافتا إلى أن هذه شهادة عامة، ولا يمكن حجب نتيجة أي طالب بسبب المصروفات، وستكون النتيجة متاحة للجميع إلا فئة واحدة من الطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2022 متاحة للجميع إلا فئة واحدة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفئة الوحيدة التي سيتم حجب نتيجتها، هم الطلاب الذين تم تحرير محاضر غش لهم أثناء الامتحانات، أو صوروا ونشروا الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثبتت تحقيقات الشؤون القانونية في الوزارة ضلوعهم في أعمال تسببت في الإخلال بنظام الامتحانات، وهذا أمر قانوني.

ولفت المصدر إلى أن المدرسة الخاصة التي تأخر الطالب عن دفع باقي مصروفاتها في الصف الثالث الثانوي، يمكنها الحصول على حقوقها المادية بعيدا عن حجب النتيجة، فالطالب سيكون مضطرا للعودة إلى المدرسة لسحب الملف الخاص به لتقديمه في الجامعة، وبالتالي يمكنها مطالبته بالمصروفات، لكن النتيجة ستظهر للجميع دون حجب بسبب المصروفات.

وفي أطار الخدمات التي تقدمها «الوطن» لقرائها ولمساعدة طلاب الثانوية العامة للحصول على نتائج الدور الأول، تم إتاحة رابط لنتيجة الثانوية العامة 2022 بالأسم ورقم الجلوس، للاستعلام عن النتيجة بعد اعتمادها مباشرة من وزير التربية والتعليم.