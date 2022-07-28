«الرعاية الصحية»: نجاح استعدال العمود الفقري لطفل بـ«التأمين الشامل»

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح جراحة دقيقة لاستعدال اعوجاج العمود الفقري لطفل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل عن طريق الدعامات الظهرية، بمستشفى السلام التابع لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

عملية لاستعدال اعوجاج العمود الفقري لطفل

وأوضح البيان، أنّ الطفل البالغ من العمر 12 عاما كان يعاني من اعوجاج بالعمود الفقري منذ الولادة، وعليه تم إجراء عدّة فحوصات للطفل تشمل فحص الأشعة السينية، التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، الأشعة المقطعية (CT scan)، ثم قياس درجة انحراف العمود الفقري باستخدام طريقة كوب (Cobb Method) والتي يتم من خلالها تحديد شدّة الحالة بناءً على عدد الدرجات إذا كانت تصل إلى أكثر من 45 درجة، في حالة الطفل المشار إليه.

وتابع البيان: «تمكن فريق طبي من أمهر المتخصصين في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى السلام بورسعيد من إصلاح الاعوجاح، ضم الأستاذ الدكتور محمد يوسف القزاز، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الدكتور خالد محمد طاهر، أخصائي جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الدكتور إبراهيم السعيد السايس، طبيب مقيم جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، وبمشاركة فريق التخدير المتميز والمكون من الدكتور محمد فوزي فتحي الله، الدكتورة إسراء السيد شوقي، الدكتور هشام عبدالعزيز، الدكتور محمد محمود إسماعيل، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز بالمستشفى».

خدمات طبية مستحدثة بمستشفى السلام ببورسعيد

وأكدت الهيئة الجاهزية المتطورة لـ مستشفى السلام ببورسعيد، مشيرة إلى أنّها تتميز بتوفير العديد من الخدمات الطبية المستحدثة لعلاج المواطنين داخل نطاق المحافظة، وبأحدث التقنيات العالمية منذ بداية تشغيل المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ومنها التشخيص المبكر لحالات التشوه أو التمدد الشرياني بالمخ، علاج مرضى التصلب المتعدد، عمليات وجراحات المخ والأعصاب، جراحات الأورام والمناظير، عمليات تغيير المفاصل كاملة، جراحات التجميل والحروق، إضافة إلى جراحات القلب والصدر، الوجه والفكين، الأوعية الدموية وزراعة القوقعة.

وتصل الطاقة الاستيعابية لمستشفى السلام بورسعيد، 37 سريرا داخليا، إضافة إلى 19 سرير رعاية مركزة كبار، و14 سرير رعاية مركزة للأطفال، إضافة إلى 27 حضانة، كما يضم المستشفى عدة أقسام منها "العلاج الطبيعي، الخدمات التشخيصية، الصيدلة، الصيدلة الإكلينيكية، الاستقبال والطوارئ على مدار 24ساعة"، بينما يوجد 15 عيادة خارجية بمستشفى السلام بورسعيد، في تخصصات «العظام، الروماتيزم، التجميل والحروق، الأمراض العصبية، جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، جراحة الأوعية الدموية، الجراحة العامة، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، الباطنة والقلب، جراحة القلب والصدر، الجلدية، قياس كثافة العظام، لجنة هرمون النمو، لجنة مرض التصلب المتعدد».