«المتحدة» تقرر رد قناتي الأهلي والزمالك لإدارتي الناديين

عقد مجلس إدارة الشركة المتحدة، اجتماعا مشتركا مع مجلس إدارة الشركات التابعة، التي تتحمل تكاليف تشغيل قناتي الأهلي والزمالك، موضحا أنّه درس ما دار خلال اليومين السابقين، واضعا في الاعتبار، أنّ المصلحة الأولى لرفعة الرياضة المصرية وكرة القدم كلعبة شعبية مهمة، والحياد عن أي خلافات، فضلا عن التأكيد على أنّ جمهور رياضة كرة القدم، الاهتمام الأول لدى مجلس الإدارة.

وأضاف مجلس إدارة الشركة المتحدة، في بيان عنه، أنّ الاجتماع أسفر عن اتخاذ قرار بالإجماع، على رد القنوات المعنية للناديين المعنيين، وفقا للآليات القانونية الجارٍ إعدادها والاتفاق عليها مع الناديين أو من يمثلهما، وفقا لأحكام القانون، بحيث تؤول إدارة وتشغيل القناتين للناديين أو من يمثل كل منهما في هذا الشأن بشكل كامل.

وأكدت الشركة المتحدة، حرصها الكامل على دعم الرياضة والأندية والجماهير المصرية، وعلى خطاب إعلامي ينبذ كل أشكال الفتنة والتعصب وكل سلوك يبتعد عن أخلاقيات الرياضة.