«المتحدة»: إتاحة المحتوى الفني التابع لوزارة الثقافة عبر شاشات الشركة

علَّق المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الثقافة والمتحدة للخدمات الإعلامية، مقدمًا الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، بسبب مجهوداتها لإبرام هذا البروتوكول ومقدمًا الشكر أيضًا لقيادات الشركة المتحدة برئاسة حسن عبدالله، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يمثل أهمية كبيرة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يتيح محتوى ثقافيا محترما وكبيرا، لم يكن موجوداً على الشاشات وكان يحتاج ليشاهده قطاع أكبر من الناس وهذا ما سوف يتحقق عبر ذلك البروتوكول.

عرض الأعمال على شاشات المتحدة سيشاهده الملايين

وأوضح صالح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، أنه شاهد مسرحيات يحضرها 1000 شخص في الليلة بإجمالي 20 ألف مشاهد، لافتًا إلى أنه بعد هذا البروتوكول وعرض تلك الأعمال الرائعة على شاشات الشركة المتحدة سيشاهد هذه العروض ملايين المشاهدين.

ووصف صالح أن المحتوى الثقافي الموجود لدى وزارة الثقافة ثري جدًا، لافتًا إلى أنه سينقله لجميع محافظات الجمهورية كما في عروض الأوبرا التي تحييها أحياناً فرق عالمية ولا يشاهدها إلا متوسط حضور لا يتجاوز ألفي مشاهد، لكن ومن خلال هذا البروتوكول وعرض هذه الروائع تليفزيونيًا سوف يتمكن أهالي مصر في كل المحافظات من مشاهدتها والاستمتاع بهذه الفنون.

المشاهد المصري ذوَّاق بطبعه

ووصف صالح المشاهد المصري بأنه ذوَّاق بطبعه ولا يشجع أبداً المحتوى ذا المستوى المتدني، وأن المحتوى الجيد لدى وزارة الثقافة عند عرضه «هيشبط فيه المواطن» ومن ثم فإن عرض هذه الفنون سيروق للمصريين الذين دائماً يبحوث عن المحتوى الثري والجيد.

وحول موعد تفعيل البروتوكول، أشار صالح إلى أنه جارٍ الآن إعداد جداول التصوير بالتنسيق مع مواعيد وجداول وزارة الثقافة التي تحمل كثير من الفعاليات والأنشطة.

وكشف صالح أن وزارة الثقافة تملك قصورا ثقافية واسعة الانتشار في ربوع مصر المختلفة، ويمكن من خلالها عقد مسابقات مواهب تحت رعاية وزارة الثقافة، ومن ثم تبني تلك المواهب وإظهارها على الشاشات، مشددًا على اهتمام الشركة بالمواهب الجديدة ورواد الأعمال.