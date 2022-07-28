شروط مسابقة «المصري للتأمين» في شرم الشيخ: الجوائز تصل لـ2500 دولار

أعلن الاتحاد المصري للتأمين عن المسابقتين البحثية «مسابقة عزة عارفين للأبحاث» والرياضية، بملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين في نسخته الرابعة لعام 2022، وتعتبر المسابقة البحثية جزءاً مهمًا من فعاليات الملتقى، وإحدى أبرز الأنشطة العلمية على مدار ثلاث دورات متتالية، بمشاركة عدد كبير من العاملين والباحثين في صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والعالمي، حيثُ شارك بها في عام 2021 أكثر من 30 متسابقًا من دول متعددة.

موضوعات المسابقة

ولفت الاتحاد في بيان له أنه سيكون هناك موضوعات محددة للمسابقة، على أن يقدم البحث موضوع المسابقة باللغة الإنجليزية، ويتناول إحدى محاور المؤتمر لهذا العام، وهي:

1- التعديلات الرقابية ودورها في مواجهة مخاطر التأمين الناشئة، ودور التشريعات الرقابية في مواكبة المتغيرات العالمية في سوق التأمين.

2- التحول السريع في المخاطر الناشئة «رؤى جديدة للمخاطر الناشئة».

3- الاتجاهات التكنولوجية الجديدة في التأمين.

4- خطوات تحسين الابتكار في صناعة التأمين إقليمياً وعالمياً.

5-التأمين المستدام والطريق إلى COP27.

6- كيف يمكن لقطاع التأمين أن يدعم القدرة على مواجهة تغير المناخ.

شروط المسابقة

ولفت إلى أن هناك شروط محدده للمشاركة في المسابقة وهي، يجب ألا يزيد عمر المشارك عن 50 عامًا في 1 أكتوبر 2022، وألا يكون البحث المقدم قد سبق فوزه في أي مسابقة بحثية أو علمية أخرى، وأن يكون البحث أصليًا وليس مقتبسًا، وألا يكون المتسابق قد فاز بإحدى جوائز مسابقة «شرم رنديفو» عن العام الماضي، وأن يكون البحث موثقا بالمراجع والمصادر بشكل علمي، كما أن الأبحاث المقدمة للمسابقة لا ترد سواء فازت أو لم تفز.

جوائز المسابقة

وعن الجوائز أعلن الاتحاد أنه يتم منح الفائزون جوائز مالية بالإضافة إلى شهادات تقدير من اللجنة المنظمة لملتقى شرم الشيخ الرابع وفقاً لما يلي:

المركز الأول: 2500 دولار أمريكي

المركز الثاني: 2000 دولار أمريكي

المركز الثالث: 1500 دولار أمريكي

علماً بأن آخر موعد لتسليم الأبحاث المشاركة في المسابقة هو 15 أغسطس 2022.

كما سيتم إعلان نتيجة المسابقة يوم 15 سبتمبر 2022.

وجدير بالذكر أن هذه المسابقة قد أطلق عليها اسم الأستاذة «عزة عارفين» المدير تنفيذي بالاتحاد المصري للتأمين وخبيرة التأمين، تكريما لذكراها ولما تركته من بصمة وإنجازات في مجال صناعة التأمين طوال مسيرتها العملية التي تزيد عن أربعين عام، والتي انتهت بشغل منصب المدير التنفيذي بالاتحاد المصري للتأمين، حيث كانت عنصراً أساسياً في إثراء أنشطته، وإنجاح فعالياته، كما كانت صاحبة فكرة إقامة مسابقة علمية ضمن فعاليات الملتقى، وأشرفت بكفاءة واقتدار على تنظيم تلك المسابقة.

كما أن الاتحاد المصري للتأمين يعلن عن عقد سلسلة المسابقات الرياضية التي تعقد على هامش مؤتمر شرم الشيخ وذلك للعام الرابع على التوالي وتشمل في هذا العام:

• مسابقة كرة القدم: ويتم منح الفريق الفائز بالمركز الأول كأس البطولة.

• مسابقة التنس: و يتم منح الثلاث متسابقين أصحاب المراكز من الأول الى الثالث كؤوس رياضية .

• مسابقة تنس الطاولة: و يتم منح الثلاث متسابقين أصحاب المراكز من الأول الى الثالث كؤوس رياضية.