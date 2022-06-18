«المصري للتأمين» يعلن عن جهوده في تطبيق مبادئ الحوكمة والاستدامة

أعلن الاتحاد المصري للتأمين، في تقريره الأسبوعي، عن مفهوم «التنمية المستدامة»، وقال الاتحاد المصري، في تقريره، إن التمويل المستدام هو نوع من أنواع الخدمات المالية والإدارة المالية التي تدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) عند اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وأضاف التقرير أن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG: التي تعرف بحوكمة الاستدامة الثلاثية ESG، وهي الممارسات التي تم تطويرها لتكون العوامل الرئيسية لقياس الاستدامة والتأثير الأخلاقي للاستثمار في الشركة أو الأعمال التجارية، ومن أهداف حوكمة الاستدامة الثلاثية معياراً لتقييم مدى استدامة نشاط التأمين في كل من العمليات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة أو الشركة وإدارة الأصول والاكتتاب.

كما كشف الاتحاد المصري بإشراف علاء الزهيري، رئيس الاتحاد، عن دور الهيئة العامة الرقابة المالية في قيادة جهود الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث بدأت الهيئة منذ عام 2018 إصدار تقريرها السنوي عن الاستدامة والذي ينشر على موقعها الإلكتروني، وفي عام 2019 أسست الهيئة إدارة جديدة للتنمية المستدامة تستهدف إلى قيادة جهود الاستدامة في الهيئة كمؤسسة والتواصل مع أصحاب المصالح والشركات التي تشرف عليها، حيث تم تصميم وإقرار استراتيجية صممت حديثًا للتنمية المستدامة.

الاتحاد المصري للتأمين

ومن ناحية أخرى، أعلن الاتحاد المصري للتأمين عن جهوده في تطبيق مبادئ الحوكمة والاستدامة:

التعاون مع الهيئة للرقابة المالية (من خلال المشاركة في لجنة وضع خارطة طريق للتأمين المستدام) لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصري والقيام بالتوعية اللازمة لشركات التأمين عن طريق إتاحة المعلومات الخاصة بالتطبيق والرقابة.

الهيئة العامة للرقابة المالية

التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية مع دراسة أهم التحديات التي يمكن أن يواجها التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات مع التعاون مع الهيئة في تصميم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ التأمين المستدام.

استحداث اللجنة العامة للتأمين المستدام والتى بدأت في إعداد الدليل المصرى للاستدامة فى شركات التأمين.

خطوات الاتحاد في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG.

في مجال البيئة

ناقش الاتحاد موضوع تغير المناخ ومخاطر الكوارث الطبيعية في عدد من الندوات والمؤتمرات التى نظمها الاتحاد، وتحاور خلالها صفوة من الخبراء في قطاع التأمين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

أبرم الاتحاد بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمى للتمويل المستدام بمعهد الخدمات المالية بهدف دعم وتطوير ورفع كفاءة ووعي سوق التأمين المصري والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية، وخاصة في مجال التنمية المستدامة والتمويل والتأمين المستدامين.

خصص الاتحاد إحدى جلسات مؤتمر شرم الشيخ الرابع للتأمين وإعادة التأمين لمناقشة موضوع التأمين المستدام والطريق إلى COP27، وكيف يمكن لقطاع التأمين أن يدعم القدرة على مواجهة تغير المناخ، وذلك حتى يتم مناقشة أحدث التطورات الخاصة بهذا الموضوع وإطلاع سوق التأمين عليها.

في المجال الاجتماعي

تفعيل الدور الذي تقوم به لجنة التأمين متناهي الصغر، وذلك من خلال توسيع نطاق عمل اللجنة بحيث تشمل تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

استحداث لجنة التأمين الزراعي، وذلك لتقديم الحماية التأمينية لمن يعملون في القطاع الزراعي.

دعم وتمكين المرأة من خلال إلقاء الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه التأمين فى دعم المرأة لتحقيق الشمول المالي وكذلك في تلبية احتياجات المرأة عن طريق توفير الحماية المالية وتخفيف وطأة المخاطر التي قد تتعرض لها.

في مجال الحوكمة

نظم الاتحاد عددا من الندوات والمؤتمرات التي ناقش من خلالها مبادئ الحوكمة وآليات تطبيقها.

يضع الاتحاد ميثاقا للعمل المهني بين شركات التأمين والذي من شأنه تنظيم بيئة العمل بما يتماشى مع مبادئ الحوكمة.