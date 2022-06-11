الاتحاد المصري للتأمين يوصي الشركات بتغيير أنماط العمل التقليدية

استعرض الاتحاد المصرى للتأمين في تقريره الاسبوعي نظام العمل عن بُعد كأحد أنماط العمل التى تضعها المؤسسات الاقتصادية ضمن خطة استمرار العمل الخاصة بها؛ وكيف ساهمت التكنولوجيا الحديثة فى تقديم التسهيلات التى ساعدت فى تفعيل هذا النمط.

ما هو مفهوم العمل عن بُعد؟

وعرف الاتحاد المصري للتأمين معناه العمل عن هو أسلوب عمل يسمح للمحترفين بالعمل خارج بيئة العمل التقليدية داخل المكاتب ومقرات الشركات، ويعتمد هذا الأسلوب على مفهوم أن العمل لا يحتاج إلى أن يتم القيام به في مكان معين حتى يتم تنفيذه بنجاح.

وقال الاتحاد فى بيانه إن عدة تحديات تواجه العمل عن منها:

تحديات اقتصادية: حيث لا تمتلك بعض الشركات البنية التحتية التكنولوجية التى تمكنها من السماح لموظفيها بالعمل عن بُعد

تحديات فنية: يحتاج موظفو الشركة الذين سيعملون عن بُعد إلى الحصول على صقل لمهاراتهم الفنية وإعطائهم التدريب اللازم حتى يتسنى لهم ممارسة كافة العمليات الفنية المتعلقة بالتامين عبر شبكة الإنترنت .

تحديات رقابية: تكمن هذه التحديات فى اللوائح والقوانين والتشريعات التى تفرضها الدولة والتي قد تعيق أحياناً العمل الرقمي أو الإلكترونى.

فوائد العمل عن بُعد للموظف

وكشف الاتحاد المصري للتأمين عن فوائد العمل عن بعد ، حيثُ أوضحت التجارب العملية لكثير من الدول أن العمل عن بُعد فى مختلف القطاعات الإقتصادية مثل قطاع التأمين يتميز بالعديد من الفوائد التي تعود على كل من الموظف والشركة وقطاع التأمين بشكل عام.

ويتمتع الشخص الذى يعمل عن بُعد ببعض المرونة في تصميم اليوم الخاص به بحيث يمكنه تحقيق التوازن الأفضل بين العمل والحياة الشخصية والرفاهية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابى على نفسية الشخص.

ويتعرض الشخص الذى يعمل عن بُعد إلى مستوى أقل من الضغط النفسي عمن يعملون داخل مقرات العمل.

ويرتفع معدل إنتاجية العمل للشخص الذى يعمل عن بُعد وذلك بسبب أنه يتعرض لعوامل تشتيت أقل مما يتيح له التركيز بشكل أكبر فى العمل.

فوائد العمل عن بُعد للشركة:

إنخفاض نفقات الصيانة والخدمات الخاصة بالمرافق بمقرات الشركة

إنخفاض المطالبات الخاصة بتأمين المركبات وذلك نتيجة لإنخفاض الكثافة المرورية فى الشوارع مما سيساعد فى إنخفاض معدلات الحوادث.

زيادة إقبال الكيانات الإقتصادية فى الحصول على تأمين ضد الأخطار الإلكترونية مثل الهجمات الإلكترونية والقرصنة وإختراقات سرية البيانات التي تسعى لاستغلال الثغرات الأمنية لأغراض مختلفة للحصول على بيانات العملاء أو سرقة المعلومات المالية أو تعطيل الخدمات.

توصيات الاتحاد المصري للتأمين

و أوصى الاتحاد المصري للتأمين الشركات بمحاولة تغيير أنماط العمل التقليدية ومواكبة التطور وتبنى أنماط حديثة للعمل حتى يمكن للشركة اللجوء لها وقت الأزمات وذلك عن طريق ما يلي:.

- تبنى أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بُعد مع توفير البيئة الإقتصادية التى تساعد على نجاح هذا النمط.

- تخصيص الموارد اللازمة لتطوير البنية التحتية لشركة التامين وتزويدها بالأجهزة الحديثة اللازمة التى تمكن موظفيها من اداء العمل الخاص بهم على بدقة وإحترافية.

- الاطلاع بشكل مستمر على كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الرقمية ومحاولة محو الأمية الرقمية داخل بيئة العمل، حتى يفهم الجميع الطريقة التي يتم بها حدوث الهجوم الإلكتروني وذلك حتى يتسنى للشركة حماية منصاتها التكنولوجية من أى إختراق أو قرصنة أو هجوم إلكترونى وكذلك حتى تقوم الشركة بتصميم المنتجات التأمينية التى تلبى إحتياجات العملاء ممن يقوم عملهم على التواصل عن طريق شبكة الإنترنت.

- مخاطبة الجهات الرقابية للموافقة على قيام شركات التأمين وخاصة التى يقوم موظفوها بالعمل عن بُعد بالتسويق وإصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني؛ وكذلك إيضاح الآلية المناسبة لتفعيل التوقيع الإلكتروني.

- وضع نظام إلكترونى متكامل لتحصيل الأقساط وسداد التعويضات وكذلك سداد المستحقات الخاصة بالوسطاء وقنوات التوزيع، بحيث يمكن أن تعمل وتدار المنظومة التأمينية بأكملها عن بعد.

- عمل فيديوهات مصورة على موقع شركة التأمين لشرح كيفية تعامل العميل مع الموقع والوصول إلى أحد مقدمى الخدمة وأن يتم ترك رابط صفحات التواصل الاجتماعى لشركة التأمين لدخول العميل عليها، وذلك لتسهيل حصول العميل على الخدمة التأمينية دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر شركة التأمين.