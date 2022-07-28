نتيجة الثانوية العامة 2022.. بدأ العد التنازلي لإعلانها

بدأ العد التنازلي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وسط حالة من الترقب والقلق بين أولياء الأمور، وتزايدت عمليات البحث عن آخر أخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة ومؤشرات ونسب النجاح، في ظل تطبيق نظام «البابل شيت» والذي يعتمد على الفهم والتحليل لمخرجات التعلىم وليس الحفظ والتلقين.

ووفقاً لتصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعلىم والتعلىم الفني، سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، مؤكداً أن نسب النجاح مقاربة للعام الماضي، قائلاً: «اختفاء المجاميع المبالغ فيها الـ100% فأكثر».

نتيجة الثانوية العامة 2022.. مراجعة دقيقة

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعلىم، أنه لا صحة نهائياً لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 وإعلانها رسمياً، اليوم الخميس.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيتم الانتهاء من تصحيح جميع المواد بامتحانات الثانوية العامة خلال ساعات، لبدء رصد وتجميع درجات الطلاب، مؤكداً أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022، تشهد عمليات مراجعة دقيقة أكثر من مرة.

وأضاف المصدر، أنه بعد الانتهاء من تصحيح إجابات امتحانات الثانوية العامة، سيتم إعادتها للكنترول للاحتفاظ بها «نسخة ورقية في الكنترول - نسخة إلكترونية على السكانر والكمبيوتر».

مراحل اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

- الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة2022.

- رصد وتجميع ومراجعة درجات الطلاب.

- تحديد أوائل الثانوية في الشعبتين العلمية والأدبية.

- اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعلىم.

- تهنئة أوائل الثانوية العامة بتفوقهم.

- إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعلىم.

- إعلان نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس بالمدارس.