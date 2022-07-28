موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.. طريقتان للحصول عليها

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، لافتة إلى أنه ستتم إتاحتها بمجرد اعتمادها من الوزير طارق شوقي، على أن يتم إعلان أسماء الأوائل الأسبوع المقبل.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن تكون مجاميع الثانوية العامة 2022، من المتوقع أن تكون في نفس نسب العام الماضي، فيما يتعلق بالدرجات ومعدلات النجاح، مؤكدا انتهاء زمن المجاميع المبالغ فيها، التي كانت تصل إلى 100% وأكثر، خاصة بعد تطبيق النظام الجديد للتقييم، الذي يعتمد على فهم المنهج أكثر من الحفظ فقط.

وأضاف شوقي، أن هذا النظام قد ساعد بشكل كبير، على تخفيض المجاميع في العام الدراسي الماضي، نظرا لانه ساهم في إتمام عمليات التقييم للطلاب بشكل عادل، مشيرا إلى أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، سيكون من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، في الأسبوع الأول من أغسطس.

طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة

توفر جريدة «الوطن»، خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، بشكل مباشر، فور اعتمادها من وزير التعليم، من خلال خطوات بسيطة:

- الدخول على رابط موقع الوطن.

- كتابة البيانات المطلوبة بشكل واضح:

1- اسم الطالب رباعي.

2- الشعبة الخاصة بالطالب.

3- البريد الإلكتروني.

4- رقم جلوس الطالب.

5- المحافظة المقيم بها الطالب.

6- رقم موبايل الطالب.

- الضغط على أيقونة «التسجيل».

- سوف يتلقى الطالب رسالة بالنتيجة بمجرد إعلانها.

استحالة تغيير النتائج

عن مزاعم تغيير نتائج الثانوية العامة، أكد الدكتور طارق شوقي، أنه من المستحيل تغيير النتيجة، نظرا لأن التصحيح إلكتروني، من خلال نظام مؤمن بالكامل، لضمان المحافظة على كل حقوق الطلاب.