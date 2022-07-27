موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم فور اعتمادها مباشرة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووفقاً لتصريحات وزارة التعليم، فإنه سيتم تحديد أوائل الثانوية العامة الأسبوع المقبل، استعداداً لاعتمادها رسمياً وإعلانها علي الموقع الرسمي للوزارة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المتوقع أن تكون مجاميع الثانوية العامة 2022 ونسب النجاح ستكون شبيهة للعام الماضي، قائلاً: انتهى زمن مجاميع المبالغ فيها 100% وأكثر، وذلك بعد تطبيق نظام التقييم الجديد والذي يعتمد علي الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأضاف وزير التعليم، في تصريحات له، أن نظام التقييم الجديد ساهم في انخفاض المجاميع في العام الماضي لأنه ساعد على تقييم الطلاب بشكل عادل، مؤكداً أن ما يتم تداوله عن مؤشرات أو نسب نجاح ليس له أي أساس من الصحة.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، ولا صحة لما يتم تداوله عن إعلان نتيجة الدور الأول غداً الخميس، ويوم السبت علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وعن تغيير نتائج الثانوية العامة 2022، قال الوزير، إنه من المستحيل أن يتم تغيير النتيجة، مشيرًا إلى أن التصحيح إلكتروني مؤمن بالكامل وكافة حقوق الطلاب محفوظة، ولا صحة لمثل هذه الادعاءات، وأن من يدعي ذلك هي جماعات تحترف النصب والاحتيال.

وينشر «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس فورا اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمساعدة طلاب الصف الثالث الثانوي للحصول على نتائجهم فورا اعتمادها مباشرة، عن طريق تسجيل البيانات الكاملة للطلاب (الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف).