عاجل.. مدبولي: تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة خلال شهر بحد أقصى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تتحرك بشكل فوري لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لرفع العبء عن كاهل المواطنين للبدء في تطبيقها في أسرع وقت.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، منذ قليل، أن التنفيذ يحتاج لإجراءات لوجستية وترتيبات حتى يتم العمل عليها، موضحاً أن الحكومة تستهدف بدء التنفيذ خلال شهر بحد أقصى.

استخراج بطاقة ميزة لصرف الدعم للمواطنين

وأوضح أنه سيتم استخراج بطاقات ميزة أو بطاقات للمواطنين ممن لا يملكون بطاقات لصرف الدعم المقدر بـ100 جنيه لمدة 6 أشهر لهم، في الفترة المقبلة، فضلاً عن المنضمين الجدد لمعاش تكافل وكرامة.

وأشار إلى أن صرف البطاقات سيكون من مكاتب البريد والمكاتب المختلفة، مشيراً إلى أن المليون أسرة الذين سينضموا لمعاش تكافل وكرامة سيكونوا بشكل دائم وليس استثنائي، وأن مبلغ الـ100 جنيه الدعم الذي سيصرف في صورة سلع غذائية والكراتين الغذائية سيكون بشكل استثنائي لمدة 6 أشهر.

12 مليار جنيه تكلفة الحماية الاجتماعية

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحزم الدعم والمبالغ الجديدة لن تؤثر على توافر السلع بكميات مناسبة، مشدداً على أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع أمن تماماً.

وأوضح أن تكلفة إجراءات الحماية الإجتماعية الجديدة ستتراوح ما بين 11 إلى 12 مليار جنيه إضافية.