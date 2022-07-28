أيتن عامر تطرح أغنية «توتا فروتا» على «يوتيوب» (فيديو)

طرحت الفنانة آيتن عامر أغنيتها الجديدة «توتا فروتا»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وأعلنت آيتن طرح الأغنية، عبر حسابها على تطبيق الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وقالت: «احذروا يا ملوك الراب سين، الت تا فروتا وصلت».

آيتن عامر تروج لأغنيتها الجديدة

وطرحت الفنانة أيتن عامر، السبت الماضي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، البوستر الدعائي لأغنيتها الجديدة «توتا فروتا».

كانت آيتن عامر قد نشرت البوستر الدعائي للكليب، وعلّقت علية قائلة: «البوستر الرسمي لـ أغنيتي الجديدة توتا فروتا، استنوا البرومو الأول قريبًا Stay Tuned توتا فروتا».

مسلسل مكتوب عليا

وشاركت الفنانة أيتن عامر، خلال السباق الرمضاني الماضي، بدور رقية في مسلسل مكتوب عليا الذي يجمعها بالفنان أكرم حسني، وضم العمل عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم هنادي مهنا، عمرو عبدالجليل، حنان سليمان، إضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.

كما حققت الأغنية الدعائية للمسلسل والتي تحمل اسم «ستو أنا» نجاحا جماهيريا حيث شاركت أيتن عامر الغناء مع الفنان أكرم حسني، خلال الأغنية، والتي تصدرت تريند منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من طرحها.