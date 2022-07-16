خالد عبد الغفار عن عدم زيادة أعداد إصابات كورونا في مصر: مفيش إجابة علمية

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، عن سبب عدم زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، مقارنة بدول العالم، قائلا: «مفيش إجابة علمية لكده، لكن جزء كبير منه راصدينه على المستوى الرسمي وغير الرسمي».

إصابات كورونا بالبيوت أعلى من المستشفيات

أضاف خالد عبد الغفار، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد على المستوى الرسمي «منضبطة للغاية»، وهي الأعداد التي تدخل المستشفيات أو المعامل المركزية، متابعا: «الأعداد الموجودة دلوقتي في البيوت، أعلى من الموجودة في المستشفيات».

وأكمل: «إحنا مش بنقول إن مفيش أعداد، بالعكس فيه أعداد، وفي ازدياد، لكن الحمد لله كلها من المسيطر عليها، ولا تحتاج إلى دخول المستشفيات».

43 % من الرعاية المركزة مشغولة

اختتم القائم بأعمال وزير الصحة: «من خلال متابعتنا على مستوى المستشفيات بالكامل، بنتكلم عن 10% من الأسرة العادية مشغولة، و43% من الرعاية المركزة مشغولة، و27% من أجهزة التنفس الصناعي مشغولة، وده معناه أننا في الحدود الآمنة».