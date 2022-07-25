مدينة زويل تحتفل بتخريج دفعة جديدة في حضور وزير التعليم العالي

تحتفل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بتخريج دفعة جديدة من طلابها في مجال العلوم والهندسة، غداً، وذلك بمقرها الجديد والدائم في حدائق أكتوبر وسوف يلقي كلمة الحفل الرئيسية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تأتي احتفالية هذا العام لأول مرة داخل المدينة بالمجمع الاداري والثقافي بعد اكتمال إنشاءات وتجهيز المسرح الكبير الذي يتسع لأكثر من 1000 شخص.

حفل تخرج مدينة زويل للعلوم

وأوضحت الجامعة في بيان لها، أنه جرى تجهيز المجمع بأفضل الوسائل السمعية والبصرية والتكنولوجية وكذا تستعد المدينة لتسلم المبنى الأكاديمي الأكبر في الشرق الاوسط المقام على 100 ألف متر مربع والمجهز طبقا لأفضل المعايير العلمية والمعملية الحديثة التي تضاهي النظم العالمية وتقام الاحتفالية بحضور مجلس إدارة المدينة ومجلس الأمناء الذي يضم كوكبة من العلماء ورجال الدولة.

مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

يُذكر أن مدينة زويل مشروع قومي يضم جامعة حكومية بقانون خاص تعمل على تدريس التخصصات العلمية الحديثة وخرّجت خمس دفعات سابقة واحتل خريجوها أماكن متميزة في مجالات شتى إذ تبلغ نسبة التوظيف لخريجي جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل 90٪؜ بعد التخرج بثلاثة أشهر فقط وهي بذلك تتفوق على المعدل العالمي الذي يبلغ 60 ٪؜ في ستة أشهر بعد التخرج.