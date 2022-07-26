وزير التعليم العالي يعلن افتتاح كلية جديدة لعلوم الحاسب بجامعة زويل

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس أمناء جامعة زويل، حفل تخرج الدفعة السادسة من خريجي جامعة العلوم والتكنولوجيا بجامعة زويل، بحضور الدكتور أحمد عبد ربه، القائم بأعمال المدير التنفيذي لجامعة زويل، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وعضو مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الأمناء.

مشروع قومي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، في كلمته إن طلاب جامعة زويل هما مستقبل لمصر وقادة المستقبل، مشيرًا إلى مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مشروع قومي بدأ منذ 10 سنوات. وأعلن عبدالغفار خلال كلمته، افتتاح كلية جديد للعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي تابعة لمدينة زويل، مؤكدا أنه لأول مرة يتم الإعلان عن افتتاح هذه الكلية والتي ستبدأ الدراسة العام الدراسي القادم.

11 مليار جنيه

وأضاف عبدالغفار، أنه مرصود 6 مليارات جنيه للمرحلة الثالثة لمدينة زويل لتصل الميزانية إلى 11 مليار جنيه، مؤكدا أن هذا يمثل إنجازا كبيرا للدولة المصرية. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبده ربه المدير التنفيذي لجامعة زويل، إن تخرج دفعة جديدة من جامعة زويل يأتي في إطار احتفال المدينة بعامها العاشر، مؤكدا أن الحفلة ينظم في المقر الدائم والجديد للجامعة.