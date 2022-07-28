متحدث الوزراء: الدولة بكل أجهزتها تقف بجانب المواطن في الظروف الصعبة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الهدف من حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التأكيد أن الدولة المصرية بكل أجهزتها، تقف بجانب المواطن في الظروف الصعبة، وقدر رأينا توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للدولة، صرف منحة للعمالة غير المنتظمة الشهرية في أول أزمة كورونا.

ولفت إلى أنه بعدها ظهرت أزمة الحرب الروسية، وكانت الدولة حريصة على التخفيف على المواطن، من خلال تقديم دعم السلع، وإقامة معارض لتوفير السلع بأسعار مناسبة، وحاليا تم تقديم الدعم لأسر بعد ارتفاع الأسعار حيث ستشمل الحزمة الخاصة بالمساعدات نحو مليون أسرة، والتوجيه بصرف منحة لمدة 6 أِهر لبعض الأسر ويصل عددها إلى 9.1 مليون أسرة من إجمالي 23 مليون شخص مستفيد من التموين، وهذه المنحة استثنائية.

حجم الدعم المقدم الفترة المقبلة

وأضاف «علي» خلال مداخلة هاتفية في في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن حجم الزيادة للتموين وإضافة أسر لتكافل وكرامة 11.5 مليار جنيه تتدخل بها الدولة المصرية للوقوف بجانب الأسر الأكثر حماية احتياجا في هذا الوقت الاستثنائي حيث تأثرت الدولة الغنية والمتقدمة والنامية، مبينا أن الدعم المقدم سيخفف العبء على الأسر، وتم دراسة حالات الأسر وفقا لشروط محددة.

مواجهة الدولة للأزمة

وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء، أن الدولة كانت مستعدة لهذا الدعم أثناء وضع الميزانية الخاصة بالعام الجديد حيث أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع ميزانية احتياطية لاستخدامها عند الحاجة وكان قيمتها 180 مليار جنيه وهذا يشكل ضغوط لكن الدولة قادرة على التحمل حتى لا يتم وضع أعباء أخرى على المواطن ليكون هناك أقل ضغط عليه.