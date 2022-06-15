نادر سعد: الحكومة تحملت الجزء الأكبر من تأثيرات ارتفاع الأسعار عالميا

أكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الزيادات في أسعار الخدمات التي أعلنتها الحكومة في الفترات الماضية تعتبر قليلة بالمقارنة بمتوسط الأسعار العالمية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تحملت أكبر جزء من ارتفاع الأسعار، وتحمل المواطن جزءا بسيطا جدا.

الفئات محدودة الدخل هي المستفيدة من الدعم

وتابع «سعد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه لن تكون هناك أي زيادات في الأسعار خلال الستة أشهر المقبلة، وأن الفئات محدودة الدخل هي المستفيدة بشكل أساسي، «هي الفئات اللي بتستفيد بدعم الكهرباء، رغم أن الزيادات التي أجلتها الدولة، كانت ستوفر مليارات الجنيهات» مؤكدا أنه لم يتم تحريك أسعار الكهرباء مراعاة للمواطنين من الفئات الأولى بالرعاية.

إعادة النظر في تطبيق الزيادة أو تأجليها بعد 6 أشهر

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لا أحد يعلم الموعد الذي ستنتهي فيه الحرب الروسية الأوكرانية، وبناء عليه بعد 6 أشهر سيعاد النظر في تطبيق الزيادة أو تأجليها وفقا للأوضاع الراهنة على المستوى الدولي، متابعا: «لدينا مخزون من القمح يكفي حتى نهاية العام الجاري، ولن ننتظر حتى نهاية السنة لتأمين احتياجاتنا من القمح أو أن ينتهي المخزون، بل نعمل بشكل استباقي لمواجهة الأزمة».