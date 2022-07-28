خطوات التسجيل في تكافل وكرامة 2022.. اعرف الشروط والمستندات

يبحث الكثيرون عن خطوات التسجيل في تكافل وكرامة 2022، وذلك بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم زيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» لـ450 ألف أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلى 4.1 مليون أسرة، وذلك في إبريل الماضي ثم صدرت توجيهات رئاسية بزيادة عدد أسر «تكافل وكرامة» لتصل إلى 5 ملايين أسرة تضم أكثر من 20 مليون مواطن.

خطوات التسجيل في تكافل وكرامة 2022

وعن خطوات التسجيل في تكافل وكرامة 2022، أوضحت التضامن أن التقديم في منظومة الدعم النقدي يتم كالتالي:

- أول خطوة هي أن يتوجه المواطن إلى وحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها في منطقته.

- يجهز المواطن الراغب في الحصول على تكافل وكرامة المستندات التالية:

- صور بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقم سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- يقدم المواطن صور قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق.

- تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- صور شهادة الميلاد الكمبيوتر لكل أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

- تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- يتم تقديم قيد طالب للأبناء المقيدين بالجامعة.

- في حالة الإعاقة أو المرض المزمن يتم تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية.

- بالنسبة للأيتام يتم تقديم صورة إقرار الوصاية.

- في حالات سجن الأب أو الأم يتم تقديم صورة شهادة السجن.

شروط التسجيل في تكافل وكرامة 2022

وأشارت التضامن إلى أن شروط التسجيل في تكافل وكرامة 2022 عديدة منها ما يلي:

ـ يشترط عدم ملكية محل تجاري أو أكثر، سواء مسجل أو غير ذلك.

ـ يشترط للتسجيل في تكافل وكرامة عدم ملكية أكثر من 3 رؤوس مواشي بغرض التجارة فيهم.

- يشترط للحصول على «تكافل وكرامة» عدم ملكية نصف فدان أرض زراعية أو أكثر.