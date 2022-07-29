حظك اليوم برج القوس الجمعة 29-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس لديه شخصية مرحة، يحب المرح والمزاح بشكل كبير، ويحب قضاء وقت فراغه برفقة أصدقائه خارج المنزل، كما أنه يحب السفر والتنقل من مكان لآخر ولا يحب أن يعيش حياة روتينية على الإطلاق، كما أنه يحرص على تقديم كل ما يملكه من وقت وجهد للأشخاص المقربين منه والمحيطين به، ولا يحب أن يشعر أحد بالضيق أو يكون لديه مشكلة يعاني منها.

يتميز مولود برج القوس أيضا بأنه لديه قلب طفل، يحمل في داخله الكثير من الحب والحنان، ما يجعله شخصية كريمة مع الأشخاص المحيطين به بشكل كبير، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك توضح«الوطن» من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك، عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر الجديد بمنزل الحظ يمنحك الفرص وقد يفتح المجال أمامك لترتيب سفر أو قضاء أوقات سعيدة.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل الحظ يمنحانك سحرا وتجذب إليك الجنس الآخر، وعموما يعمل الفلك من أجل إسعادك.

برج القوس والحب

قلبه الحنون يجعل من مولود برج القوس شخصية مثالية في العلاقات العاطفية، كما أنه عندما يتزوج يكون أب مثالي وزوج رائع.