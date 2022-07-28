حظك اليوم برج الدلو الخميس 28-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الدلو يتميز بأن لديه شخصية مرحة بشكل كبير، ما يجعل الكثير من المحيطين به يرغبون في مصادقته والتقرب منه والتودد إليه، كما أنه يحب الخير والإنسانية، ويقوم بالعديد من الأنشطة المختلفة، ويحب المغامرات وتجربة الأشياء الجديدة، ويحرص على بذل قصارى جهده لجعل الحياة مكانًا أفضل للعيش بها، ويفضل الاستقلالية على الصعيدين المهني والعاطفي، ويتميز أيضًا بحب الاستماع للآخرين، ويمتلك قرارات حاسمة لا يغيرها أبدًا.

ولا يميل مولود برج الدلو للزواج على الإطلاق، ولا يحب الروتين في حياته، كما أنه لديه خيالًا واسعًا، وهو ملتزم في الحب، ويبحث مولود هذا البرج دائمًا عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك مشوشًا، وعليك أن تزن كل قرار تتخذه ولا تغامر، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

كن متسامحا مع من تحب أو مع شريك حياتك، ولا تبالغ في انفعالاتك وطلبك للمثالية.

الصداقة والعائلة عند برج الدلو

يستطيع مولود برج الدلو تكوين علاقات وصداقات جديدة، كما أن لديه أحلامًا كبيرة يحرص على تحقيقها، ويحب المشاركة في الأنشطة التي تهدف إلى جعل الإنسانية أفضل.