حظك اليوم برج القوس الخميس 28-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس، شخص بسيط يحب الانطلاق والمرح ويبحث عن السعادة طالما كان حيا، ويعرف عنه البراءة الدائمة مها كبر في العمر لا تظهر عليه علامات ذلك، من منطلق إيمانه بأن العمر مجرد رقم، فهو يحب عيش الحياة بكل تفاصيلها وفي كل مراحل عمره، كما أنه من أطيب القلوب، وعفوي في تعبيراته وكلامه حيث يعبر عما يجول في ذهنه بكل عفوية وبراءة ودون خوف.

صفات برج القوس

يعرف عن مولود برج القوس، أنه شخص قوي من الصعب إحباطه ومهما تعرض إلى خيبات كثيرة وعراقيل فإنه يتغلب عليها ويتجاوزها لأنه صاحب الشخصية الإرادية والعنيدة، ولا يعرف اليأس أبدا، كما يعرف عنه في بعض المواقف العناد والتصميم على الرأي مهما كانت صحته.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 28 يوليو، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم مما يعدك بيوم حافل بالنشاط والمكاسب أو للتفاوض مع أجانب في مجال عملك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وجود الشمس وعطارد في منزلك اليوم، يكون داعما لك ويمنحك وقتا مناسبا للانطلاق مع الأحباب والأصحاب، وفقا لتصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، لـ«الوطن».