حظك اليوم برج الحوت الخميس 28-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحوت لديه قلب حنون، لا يحب إيذاء الآخرين على الإطلاق، لكنه يسعى دائما إلى مساعدة الأشخاص المحيطين به، ولديه شخصية حساسة وديناميكية بشكل كبير، كما أن لديه قدرة كبيرة على التقاط الأشياء الخفية، ويعتمد على لغة الجسد في فهم الآخرين، ولا يجد مانعا في التضحية من أجل أحبائه على الإطلاق، وتعتبر أنثى برج الحوت مبدعة وخلاقة، تفضل أن تبقى على تواصل مع الآخرين.

ويتميز مولود برج الحوت بأن لديه شخصية غامضة ويتصرف بشكل غير متوقع على الإطلاق، ويفضل أن يكون مركز الاهتمام من الآخرين، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يعدك بلقاءات وعروض تلعب دورا أساسيا في تطورك، وقد تجد حلا لمشكلات عالقة.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، يدفعك القمر للاهتمام بمن تحب وبأمور عائلية أو منزلية، فقط اعتمد على ما لديك من قوة ملاحظة ترشدك.

برج الحوت والعمل

ويتصف مولود برج الحوت أيضا بأنه شخص ذكي وقادر على العمل بكفاءة، كما أنه يمتلك قدرات غير عادية في تنفيذ المهام المسندة إليه.