الإعلان عن أول مستحضر طبي مصري لعلاج الجلطات الدموية

نظمت شركة «وادي النيل بنتا» للأدوية، منذ قليل، مؤتمر إعلان مستحضر «الإكسابين» لعلاج جلطات الدم، التي تحدث في أوردة الساق «جلطات الوريد العميق»، كذلك علاج الجلطات الدموية، بحضور الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء، وعدد من الوزراء وأساتذة الطب بمختلف التخصصات، وعدد من رؤساء الجامعات ومديرو المستشفيات الجامعية، وشركات الأدوية والموزعين.

المستحضر يتوافق مع توجهات القيادة السياسية

قال الدكتور محمد دبور، رئيس مجلس ادارة شركة وادي النيل بنتا للأدوية، أن الشركة أول شركة في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، أنتجت هذا المستحضر الحيوي المهم، مؤكدا أن إنتاج المستحضر الاستراتيجي من شركة وطنية مصرية، يتوافق مع توجهات القيادة السياسية، لضرورة توطين صناعة الدواء بالسعر المناسب، بغض النظر عن الربحية، إذ أن توطين صناعة الدواء، يمثل أمن قومي حقيقي، يمس صحة المواطن، مضيفا أن الشركة تغلب دورا كبيرا في خدمة وتنمية المجتمع المصري، مشيرا إلى أن الشركة تستكمل المسيرة في متابعة تطوير الدواء، بما يسهم في علاج التجلطات الدموية.

جهود كببرة تبذل للارتقاء بمنظومة صناعة الدواء

قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن هناك جهود كببرة تبذل للارتقاء بمنظومة صناعة الدواء، في ظل الدعم المتواصل والتوجيهات من القيادة السياسية، موضحا أن مستحضر الإكسابين، له قصة نجاح كبيرة، تكللت في النهاية بالخير، لافتا إلى توجيهات القيادة السياسية، قائمة على العمل وإثبات الذات وتحقيق النجاح.

والجدير بالذكر، أن مستحضر الإكسابين، الاسم العلمي له هو إينوكسبارين صوديوم، ويعتبر واحد من أهم المستحضرات الطبية الاستراتيجية الحيوية، لإنقاذ حياة المرضى، له استخدامات متعددة، كعلاج جلطات الدم التي تحدث في أوردة الساق «جلطات الوريد العميق»، كذلك علاج الجلطات الدموية التي تنتقل إلي الرئتين «الجلطة الرئوية».

كما أن المستحضر يمنع حدوث هذه الأنواع من جلطات الدم، ولا سيما بعد خضوع المريض لجراحة عامة أو جراحة عظام، «بما فيها من جراحة استبدال مفصل أو استبدال ركبة»، أو جراحة المعدة، أو في حال إذا كان المريض ملازم الفراش، وكذلك في حالات الوقاية من مضاعفات الأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من الذبحة الصدرية أو النوبات القلبية.

كما أن حجم تداول المستحضر في السوق الدوائي المصري، يتخطى حاجز المليار جنيه مصري سنويا تقريبا، ولم يكن هناك أي بدائل محلية متوفرة لهذا المستحضر الحيوي الهام.

وتسعى شركة وادي النيل بنتا للأدوية والمستلزمات الطبية، الي زيادة فرص علاج المرضى المصريين، بتكلفة مناسبة وجودة عالية في العلاج، حفاظا على حياة المريض عن طريق توطين إنتاج وتعبئة وتغليف الإينوكسبارين صوديوم، إيمانا بالأهمية القصوى، لضرورة الإكتفاء الذاتي لهذا النوع من المستحضرات الطبية، ودعما لصناعة الدواء المصرية.

وقالت الشركة في منشور لها، إنه جرى طرح مستحضر الإكسابين بتركيزاته الأربعة «20 مجم- 40 مجم- 60 مجم- 80 مجم» في السوق المحلي، في الربع الأخير من 2021، إذ يتوفر المستحضر في صورة سرنجات معدة مسبقا للحقن.