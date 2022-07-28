شريهان تلفت أنظار جمهورها بلياقتها في «كوكو شانيل» (فيديو)

شاركت الفنانة شريهان مقطع فيديو لها، عبر حسابها على تطبيق الفيديوهات والصور «إنستجرام»، في أثناء تدريبها على استعراضات مسرحية «كوكو شانيل».

ولاقى الفيديو إشادات عدة من جمهور شريهان، بسبب رشاقتها ولياقتها البدنية، مؤكدين أنّها فنانة لن تتكرر مرة أخرى.

عرض كوكو شانيل

مسرحية «كوكو شانيل» من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، تجسّد شريهان في هذه المسرحية شخصية كوكو شانيل، وشارك في بطولة المسرحية كلا من أيمن القيسوني، إنجي وجدان، وعماد إسماعيل.

9 استعراضات غنائية

قدّمت شريهان خلال العرض المسرحي 9 استعراضات غنائية، ووضع ألحان المسرحية الملحن إيهاب عبدالواحد، وشهد العرض عودة شريهان مرة أخرى إلى الساحة الفنية بعد غياب سنوات عديدة.

يذكر أن آخر أعمال شريهان على خشبة المسرح، مسرحية «شارع محمد علي» مع فريد شوقي وهشام سليم والتي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.