شريهان توجه رسالة لريم مصطفى: «إحساسك وصلني ودخل قلبي بدون استئذان»

علقت الفنانة شريهان على تصريحات الفنانة ريم مصطفى، بشأنها، خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي علي شاشة قناة «أون»، والتي قالت فيها إنها تحب الفنانة شريهان منذ طفولتها، وكانت تتمنى أن تصبح ممثلة مثلها.

شريهان تعلق علي لقاء ريم مصطفي مع لميس الحديدي

وكتب شريهان عبر خاصية «الأستوري» علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» :«وأنا فخورة بيكي وبحبك، وسعيدة بكلماتك الصادقة مثل قلبك وفنك، إحساسك وصلني ودخل قلبي بدون أي استئذان، ريم أنتي جميلة وطبيعية وموهوبة ومحترمة».

وأضافت شريهان: «وأعدك بأنك ستكونين أمامي فنيًا واستعراضيًا وستفعلي كل ما تتمني وتحلمي، قبلة على جبينك وقبلة على جبين حبيبتي وغاليتي الرائعة الإنسانة لميس، شكرًا ريم، شكرًا لميس».

ريم مصطفي تتصدر محركات البحث بسبب لقائها مع لميس الحديدي

وتصدرت الفنانة ريم مصطفى محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد إعلانها أنها مطلقة ولديها ولدين.

وقالت ريم مصطفى خلال اللقاء، إنّها مطلقة، إذ أنها تزوجت وهي في عمر الـ19 ولمدة 10 سنوات ولديها ولدين، مضيفة أنها تربطها بوالد أولادها علاقة صداقة طيبة، وأن قرار الانفصال جاء نتيجة اختلافهما عن بعض.

وتابعت أن قرار الانفصال يأتي بعد فقدان الشخص الشعور بالأمان والسعادة، لافتة إلى أنّها ضد استمرار الجواز من أجل الأطفال، وأنها تريد الدخول في علاقة تضيف لها ولا تشعرها بضيق.